부천페이 인센티브 연말까지 10% 제공···“50만원 충전땐 5만원 혜택”

경기 부천시가 지역화폐인 ‘부천페이’ 인센티브를 3월부터 12월까지 10% 혜택을 제공한다.

부천시는 지역 내 소비 촉진과 골목상권 활성화를 위해 부천페이 인센티브를 연중 10%를 유지하기로 했다고 23일 밝혔다.

이에 따라 3월부터 12월까지 부천페이 인센티브 적용 구매 한도는 50만원이다. 50만원을 충전하면 10%인 5만원을 인센티브로 받을 수 있다.

다만, 인센티브는 예산 범위 내에서 지급하며, 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 부천시는 올해 국·도비 127억원과 시비 124억 등 모두 251억원을 확보했다.

부천페이는 매월 1일 0시에 충전을 시작하지만, 3월은 금융기관 전산 점검으로 3월 2일 0시부터 충전하면 된다.

부천페이는 연 매출 12억원 이하 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있다. 대형마트, 백화점, 기업형 슈퍼마켓(SSM) 등 대규모 점포와 일부 사행성·유흥업종은 제한된다.

부천시 관계자는 “부천페이 인센티브 확대 운영을 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인의 매출 회복에 보탬이 되길 기대한다”고 말했다.