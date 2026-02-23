초등 자녀 둔 맞벌이 부부, 밤 12시까지 아이 맡길 수 있다···서울시, 야간연장돌봄 시작

서울시가 초등학생 자녀를 둔 맞벌이 가정의 돌봄 공백을 해소하기 위해 퇴근 후 최대 밤 12시까지 이용할 수 있는 ‘야간 연장 돌봄’을 시작한다. 출근 시간 공백 해소를 위한 아침돌봄 키움센터도 25곳에서 30곳으로 늘린다.

23일 서울시에 따르면 우선 기존 오후 8시까지였던 돌봄 시간을 최대 밤 12시까지로 연장한다. 야간 돌봄 서비스는 지역아동센터 49곳과 우리동네키움센터 3곳에서 실시한다.

연장 시간은 센터별로 탄력적으로 운영한다. 야간 돌봄서비스를 제공하는 50곳(지역아동센터 47곳·우리동네키움센터 3곳)은 밤 10시까지 문을 연다. 49곳 지역아동센터 중 나머지 2곳 중랑구와 양천구는 밤 12시까지 연장 운영한다.

돌봄은 부모가 일을 마치고 아이를 데리러 가는 방식으로 진행된다. 초등학생(6세~12세)을 키우는 맞벌이 부부라면 소득수준에 관계없이 누구나 이용할 수 있다.

이른 아침 시간대 돌봄 공백 해소에도 나선다. 시는 지난달부터 기존 25곳이었던 ‘서울형 아침돌봄 키움센터’를 수요가 높은 지역 위주로 5곳 늘려 총 30곳으로 확대했다.

운영 시간은 등교 전인 오전 7시부터 9시까지이다. 추가된 지역은 아침 돌봄 수요가 높은 중랑구, 은평구, 서대문구, 양천구, 동작구 등 총 5개 자치구다. 아침 돌봄도 야간 돌봄과 같이 초등학생(6세~12세)을 키우는 부부라면 소득수준에 관계없이 누구나 이용 가능하다.

아침·야간 돌봄 신청은 ‘우리동네 키움포털’ 홈페이지나 인근 센터 방문 및 전화로 하면 된다. 갑작스러운 사정이 생겨 야간 돌봄을 이용하는 경우도 이용 시간 2시간 전까지 신청하면 도움을 받을 수 있다. 상세한 내용은 지역아동센터 서울시지원단 콜센터(070-4141-5928)에서 안내받을 수 있다.

한편 오세훈 시장은 이날 오후 2시 30분 동작구 ‘우리동네키움센터 동작13호점’을 찾아 방학돌봄 중인 아이들과 종사자들을 만났다.

오 시장은 아이들과 함께 책을 읽고 퀴즈를 풀어보는 ‘독서골든벨’ 게임을 하고, 종사자들에게는 간식을 배부하며 격려했다.