제주, 밭작물 병해충 무인항공 방제로 잡는다···적용 품목 확대 추진

제주도가 밭작물 무인항공방제 적용 품목 확대에 나선다.

제주도농업기술원은 밭작물의 무인항공방제 적용 품목을 확대하기 위해 농약직권등록시험을 단계적으로 추진하고 있다고 20일 밝혔다.

최근 고령화와 농촌 인구 감소에 따른 인력 부족, 기후 변화로 인한 잦은 병해충 발생으로 무인항공방제 수요가 급증하고 있다. 무인 헬기나 드론을 이용한 방제는 지형이 험해 사람과 장비의 접근이 어려운 지역에도 즉시 투입이 가능하며, 돌발 병해충에 신속하게 대응할 수 있다는 장점이 있다.

하지만 무인항공방제를 하려면 해당 작물에 등록된 약제와 별도로 ‘무인항공방제용’으로 등록된 약제를 사용해야 한다. 현재 등록된 무인항공방제용 농약의 52.3%가 벼에 집중돼 있다. 제주지역 주요 밭작물인 월동무, 양배추, 브로콜리 등은 상대적으로 사용 가능한 품목이 부족한 실정이다.

이에 따라 도농기원은 제주에서도 사용할 수 있는 방작물 약제 품목을 늘리기 위해 지난해부터 브로콜리를 대상으로 무인항공방제용 농약직권등록시험을 추진하고 있다.

배추좀나방은 지난해부터 6개 품목에 대해 직권등록시험을 진행하고 있으며, 검은무늬병도 올해부터 내년까지 4개 품목을 대상으로 약효와 약해 등을 종합적으로 검토하고 있다.

이정민 농업연구사는 “무인항공방제 적용 품목을 늘리면 인력 부족으로 인한 농가 부담을 줄이고, 병해충 방제의 신속성을 높이는 것은 물론 농가의 약제 선택 폭을 확대하는 데 도움이 될 것”이라면서 “제주 주요 밭작물에 대한 무인항공방제용 농약 등록을 지속적으로 확대해 농가 일손 부족을 해결하겠다”고 말했다.