국중박 관람객 650만명 시대…유홍준 “제2 상설전시관 필요”

유홍준 국립중앙박물관장은 23일 “(국립중앙박물관) 상설 전시실 제2관 건립을 추진해야 할 것”이라고 밝혔다. 지난해 처음으로 관람객 650만명 시대를 여는 등 박물관의 위상과 관람객 증가에 대비하기 위해 시설 확충이 필요하다는 뜻을 밝힌 것이다.

유 관장은 이날 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 열린 관훈포럼에서 “관람객 증가에 따른 시설과 조직의 확대가 시급하다”며 이같이 말했다. 유 관장은 “현재 전시 공간은 연간 관람객 200만명을 목표로 한 것으로, 1일 최대 수용인원을 1만5000명으로 잡은 것”이라며 “성수기에는 4만명 넘게 입장하고 있다”고 말했다.

2005년 용산으로 이전한 국립중앙박물관은 상설 전시관과 2곳의 특별 전시실을 운영하고 있다. 상설 전시관은 총 7개 관과 39개 실로 나눠 유물 9800여 점을 전시하며 2008년 5월부터 무료 운영 중이다.

유 관장은 박물관 유료화 문제에 대해서는 신중한 입장을 밝혔다. 그는 “국립중앙박물관이 기본적인 입장은 관람객의 과밀집을 막기 위해 유료화를 추진하는 것이 아니다. 박물관 재정 자원을 위한 것은 더더욱 아니다”고 말했다. 이어 “유료화는 수입을 창출하는 것이 목적이 아니고 관람객의 편의를 위한 것”이라며 “예약제, 패스트 트랙 등을 통해 질서를 유지하자는 데 있다”고 했다.

박물관은 고객정보통합관리(CRM) 체계를 구축하고, 통합 예약·예매 시스템을 개발해 내년 상반기 중 시범 운영할 예정이다. 유 관장은 유료화 시점과 방법을 두고 “시스템 개발 및 시범운영을 거친 뒤 결정할 예정”이라고 했다. 그는 “유료화로 전환할 경우에도 청소년, 학생, 65세 이상 등 사회적 배려 대상에 대해서는 무료 혹은 할인 적용 범위를 종합적으로 검토할 예정”이라고 말했다.

조직 차원에서는 부관장 직급이 필요하다고 봤다. 유 관장은 “국제적인 관례에 따라 부관장제 도입이 시급하다”며 “문화체육관광부, 행정안전부 등 관계부처도 사안을 공감하고 있어 긴밀히 협의 중”이라고 밝혔다.

취임 직후 밝혔던 ‘한국 미술 5000년’ 전시 계획과 관련해서는 “내후년(2028년)에 K-컬처의 뿌리로서 한국 미술의 진수를 보여주는 전시를 기획해 세계 순회전을 열 계획”이라고 말했다.