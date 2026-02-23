오늘의 부고-이재원 전 광주대 총장 별세 외

■이재원 전 광주대 총장 별세, 진경 목포예닮치과 원장·장경 전 광주일고 교사·희경 전남대 중어중문학과 교수·윤경씨 부친상, 김완섭 남악힐링의원 원장·서인환 현대건설 부장 장인상=23일 광주 천지장례식장. 발인 25일 (062)527-1000
■박용문 연세대 수학과 명예교수 별세, 김승희 국민대 명예교수 남편상, 박진아·호성씨 부친상=22일 신촌세브란스병원. 발인 25일 (02)2227-7500
■이종훈씨 별세, 창호 영남일보 경북본사 본부장·경아·선아·유진씨 부친상, 최은수씨(메트라이프생명 근무) 시부상, 최재식씨(매일유업 근무) 장인상=23일 대구 황금요양병원. 발인 25일 (053)745-4444
■이승순씨 별세, 황상연·승연·란희씨 모친상, 배수경 이투데이 콘텐츠혁신부문 에디터 시모상=23일 천안 단국대병원. 발인 25일 (041)550-7474
■김인중씨 별세, 이경석 전 쌍용건설 부사장·경국씨·경하 태륭건설 연구소장 모친상=22일 서울아산병원. 발인 25일 (02)3010-2000
■이문재 전 하이월드 대표이사 별세, 주찬 KAI한국항공우주산업 차장·소현씨 부친상, 최다연 교보증권 과장 시부상, 공승일 제닉스 코퍼레이션 본부장 장인상=22일 고려대 구로병원. 발인 24일 (02)857-0444
■김정옥씨 별세, 권상수 대한산악연맹 사무처장 모친상=22일 이대서울병원. 발인 24일 (02)6986-4440
■하복순씨 별세, 김병석 한마음산부인과 원장·병갑 대구상공회의소 사무처장·병영씨(자영업)·계남씨 모친상=22일 영남대의료원. 발인 24일 (053)620-4647