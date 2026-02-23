오늘의 인사-국무조정실, 기상청, 과기연, 한겨레 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇과장급 채용 △시민사회협력행정관 김아람
■기상청 ◇3급 전보 △기획조정관실 혁신행정법무담당관 조경숙 ◇3급 승진 △기후과학국 기후정책과장 백선균 ◇4급 전보 △기획조정관실 연구개발담당관 김남효 △기후과학국 기후예측과장 조익현 △기후과학국 기후변화감시과장 노경숙 △수치예보센터 수치예보활용팀장 박병권 △기상기후인재개발원 인재개발과장 김경하 △국가기상위성센터장 김도형 △국가기상위성센터 위성개발팀장 오현종 △기상레이더센터 레이더분석과장 정혜훈 △국립기상과학원 예보연구부장 김윤재 ◇4급 승진 △기획조정관실 혁신행정법무담당관실 고수미 △예보국 예보총괄관리관실 재해기상대응과 이한아 △관측기반국 관측정책과 조구희 △기후과학국 기후정책과 최우예 △기상서비스진흥국 기상서비스정책과 오태석 △지진화산국 지진화산정책과 신동기
■과학기술정책연구원 ◇팀장급 승진 △기획조정팀 임영훈 △인사관리팀 김보영 △재무회계팀 최미나 ◇팀장급 전보 △성과확산팀 김종립 △연구관리팀 김지현 △디지털전환팀 김형철
■한국환경공단 △대기환경사업단장 성기욱 △수도권서부환경본부 환경안전진단처장 최영준
■한겨레신문사 ◇미디어본부 뉴스룸국 △총괄부국장 최혜정 △이슈부국장 김태규 △기획·영상부국장 황보연
■아시아투데이 ◇보임 △편집국 국제부장 남미경
■에너지경제신문 ◇승진 △건설부동산부 부장 임진영
■파이낸셜포스트 ◇승진 △증권부장 임혜현 ◇신규 보임 △산업1부장 김규태