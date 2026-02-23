창간 80주년 경향신문

삼성SDI 연구팀, 리튬메탈 배터리 난제 해결 돌파구 마련…“차세대 배터리 상용화 향해 한 걸음 더 전진”

경향신문

차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 기술이 삼성SDI가 주도하는 한미 공동연구팀에 의해 개발됐다.

삼성SDI는 미국 컬럼비아 대학과 산학협력을 통해 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상할 수 있는 새로운 전해질 조성 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 현존하는 기술 중에 에너지 밀도가 가장 높지만 수명이 상대적으로 짧은 리튬메탈 배터리의 한계를 극복한 것이 핵심이다.

삼성SDI 연구팀, 리튬메탈 배터리 난제 해결 돌파구 마련…"차세대 배터리 상용화 향해 한 걸음 더 전진"

입력 2026.02.23 15:07

수정 2026.02.23 15:49

이승우 삼성SDI 연구소 차세대개발팀장(부사장). 삼성SDI 제공

차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 기술이 삼성SDI가 주도하는 한·미 공동연구팀에 의해 개발됐다.

삼성SDI는 미국 컬럼비아대학과 산학협력을 통해 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상할 수 있는 새로운 전해질 조성 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 현존하는 기술 중에 에너지 밀도가 가장 높지만 수명이 상대적으로 짧은 리튬메탈 배터리의 한계를 극복한 것이 핵심이다.

리튬메탈을 음극재로 사용하는 이 배터리는 흑연을 음극재로 쓰는 기존의 삼원계 배터리보다 에너지 밀도가 1.6배 높아 차세대 웨어러블 기기 등 미래 산업의 핵심 기술 가운데 하나로 꼽힌다.

다만, 충·방전 가능 횟수가 수십회에 불과해 상용화에 제약이 있었다. 충전 시 리튬이온이 양극에서 음극으로 이동(방전 시에는 반대 방향으로 이동)하는 과정에서 음극 표면에 결정체 형태의 덴드라이트가 두껍게 쌓이며 내부 단락(합선)을 일으키는 등 배터리의 성능을 떨어뜨리는 현상이 빈번하게 발생했기 때문이다.

공동연구팀은 액체 전해질 대신 겔 형태의 고분자 전해질을 적용해 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제함으로써 리튬메탈 배터리의 수명을 연장하는 동시에 안전성도 높였다.

이번 연구 결과를 두고 업계에서는 차세대 배터리의 에너지 효율과 안전성을 대폭 개선할 수 있는 새로운 기술 접근법을 제시했다는 점에서 배터리 산업의 ‘게임 체인저’가 될 수 있다는 기대가 나온다.

해당 연구 논문은 세계 최고 권위의 에너지 분야 학술지인 ‘줄’ 최신호에 게재됐다. 논문에는 삼성SDI 연구소의 이승우 부사장과 우현식 프로, 삼성SDI 미국 연구소의 김용석 소장과 양 리·위안위안 마 프로, 컬럼비아대 위안 양 교수 등이 공동 저자로 등재돼 글로벌 산학협력의 모범 사례라는 평가도 받았다.

주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 “앞으로도 국내외 연구 네트워크를 기반으로 차세대 배터리 기술 확보에 속도를 내겠다”고 말했다.

댓글