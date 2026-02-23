강원 정선군 신동읍서 산불 발생···헬기 투입해 진화 중

23일 오후 1시 57분쯤 강원 정선군 신동읍 방제리 미륵암 옆 도로변에서 불이나 야산으로 번지고 있다.

산림·소방당국은 이날 헬기 4대를 비롯해 소방차 등 장비 14대와 30여 명의 인력을 투입해 큰 불길을 잡는 데 주력하고 있다.

산불 현장에는 초속 5.4m가량의 바람이 불고 있는 상태다.

강원도 관계자는 “인력과 장비를 최대한 동원해 일몰 전까지 진화작업을 완료할 수 있도록 노력하겠다”라고 밝혔다.