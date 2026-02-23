창간 80주년 경향신문

강북구, 임산부 지원 위해 물품 대여 확대

경향신문

서울 강북구가 임산부의 건강한 출산을 지원하고 생활 편의를 높이기 위해 임산부 지원 서비스를 강화한다고 23일 밝혔다.

우선 구는 기존 강북구보건소에서만 운영하던 대여 서비스를 삼각산보건지소와 수유보건지소까지 확대해 총 3곳에서 물품을 대여할 수 있도록 접근성을 강화했다.

대여 물품은 유축기, 임산부 전용 안전벨트, 가정용 혈압계다.

강북구, 임산부 지원 위해 물품 대여 확대

입력 2026.02.23 15:15

  • 김은성 기자

강북구 제공.

강북구 제공.

서울 강북구가 임산부의 건강한 출산을 지원하고 생활 편의를 높이기 위해 임산부 지원 서비스를 강화한다고 23일 밝혔다.

우선 구는 기존 강북구보건소에서만 운영하던 대여 서비스를 삼각산보건지소와 수유보건지소까지 확대해 총 3곳에서 물품을 대여할 수 있도록 접근성을 강화했다.

대여 물품은 유축기, 임산부 전용 안전벨트, 가정용 혈압계다. 대여 기간은 물품별로 다르다. 유축기는 출산한 수유부를 상대로 기본 2개월, 최대 3개월까지 대여할 수 있다.

임산부 전용 안전벨트는 임신 16주 이상 임신부에게 6개월간 대여가 가능하다. 가정용 혈압계는 기본 3개월 대여 후 필요시 2개월간 연장할 수 있다.

구는 보건소 홈페이지도 수요자 맞춤에 따라 임신·출산 정보 체계로 정비했다. 주요 메뉴에 임신·출산 지원 항목을 신설하고, 첫 화면에서 필요한 서비스로 바로 이동할 수 있도록 경로를 단순화했다.

또 임신 전·임신 중·임신 후로 사업을 구분해 한눈에 확인할 수 있도록 화면을 개선해 QR코드를 활용한 홍보로 서비스 이용 편의도 높였다.

구 관계자는 “필요한 물품을 가까운 곳에서 편리하게 이용하고 임신·출산과 관련된 정보를 보다 쉽게 찾을 수 있도록 지원 체계를 강화했다”며 “앞으로도 임신·출산 친화적인 환경 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.

