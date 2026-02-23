당 1인자로 다시 추대된 김정은, 원로그룹 퇴진…“선대 후광 없는 유일영도체제”

9차 당대회 4일차, 김정은 당 총비서 재추대 “강대성과 불패성을 대표할 수 있는 유일한 분” 최룡해·박정천·리병철 등 원로그룹 퇴진

김정은 북한 국무위원장이 노동당 총비서로 다시 추대됐다. 김 위원장 사상이 당 규약에 담겼고, 원로그룹은 퇴진했다. 올해 집권 15년 차인 김 위원장의 유일영도체제가 공고화된 것으로 평가된다.

조선중앙통신과 노동신문은 23일 전날 9차 당대회 4일 차 회의에서 만장일치로 김 위원장을 총비서로 재추대했다고 보도했다. 총비서는 당의 1인자로, 당대회 때마다 뽑게 돼 있다.

대회 결정서는 김 위원장을 “조선민주주의인민공화국의 강대성과 불패성을 대표할 수 있는 유일한 분”이라고 칭했다. 결정서는 “핵무력을 중추로 하는 나라의 전쟁 억제력이 비약적으로 제고됐다”며 “(김 위원장이) 혁명에 유리한 국제적 환경을 마련하셨다”고 밝혔다.

리일환 당비서는 김 위원장의 총비서 추대를 제의하며 “해방 후 75년과도 뚜렷이 구별되는 위대한 승리를 이룩했다”며 “우리 국가에 대한 말살이나 예속이라는 적대세력의 착오적인 시도 자체에 완전히 종지부를 찍었다”고 밝혔다. 핵무력 강화를 통한 국가위상 제고를 김 위원장의 주요 치적으로 내세운 것이다.

이날 회의에서 2022년 김 위원장이 내놓은 ‘새 시대 5대당 건설노선’이 당 규약에 새로 담겼다. 홍민 통일연구원 선임연구위원은 “김 위원장의 시대가 선포된 것”이라며 “김일성·김정일 선대를 뛰어넘는 우상화 단계에 진입한 것으로 보인다”고 말했다.

회의에서 주요 요직인 당 중앙위원회 위원 138명과 후보위원 111명이 선출됐다. 빨치산 2세대이자 김 위원장 집권 초부터 요직을 맡아온 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 제외됐다. 군부 원로인 박정천 당비서와 리병철 당 군수정책담당 총고문도 제외됐다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “선대의 후광이나 원로들의 지지 없이 김 위원장의 유일영도체제가 가능해졌음을 의미한다”고 말했다.

시진핑 중국 국가주석은 이날 김 위원장에게 보낸 전문을 통해 총비서 재추대를 축하하며 “중·조(북) 관계를 잘 유지하고 공고히 해” 나가자고 밝혔다.