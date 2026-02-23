‘한류팬’ 노린 사기 이어지자··한국·브라질 경찰 MOU 체결

한국 경찰과 브라질 경찰이 한류 열풍을 악용한 사기 범죄에 공동 대응하기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 23일 서울의 한 호텔에서 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 하고 치안협력 강화 양해각서(MOU)를 체결했다. 한국과 브라질 경찰의 첫 번째 공식 협약이다.

경찰청에 따르면 이날 회담에서는 브라질 내 한류 열풍을 악용해 한국인을 사칭하거나 허위 공연 정보를 유포하는 이른바 ‘한류 사기(Hallyu Scam)’ 문제가 집중적으로 논의됐다. 최근 브라질에서는 K팝 관련 물품이나 한국 여행 패키지 상품을 판매한다고 속인 뒤 돈만 챙기는 범행과 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 한류 팬을 겨냥한 범죄가 잇따르고 있는 것으로 알려졌다.

유 직무대행은 회담에서 “브라질이 중남미 최대 한류 시장인 만큼 우리 국민과 현지 팬 보호를 위한 선제 대응이 필요하다”고 밝혔다. 한국과 브라질 경찰은 범죄 예방·홍보 활동을 강화하고 수사 공조를 통해 양국 국민의 피해를 최소화하기로 합의했다고 한다.

마약 밀매·온라인 스캠 등 초국가범죄 전반에 걸쳐 정보 공유와 수사 공조 논의도 본격화하기로 했다. 유 직무대행은 이번 회담에서 초국가 범죄에 대응하기 위해 한국 경찰이 주도하는 국제 공조 작전 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains·사슬 끊기)’에 브라질 경찰의 참여를 요청했다.

경찰청은 브라질이 사무총장직을 맡은 중남미경찰연합(AMERIPOL)에 비가입국인 옵서버(참관인) 자격으로 참여하고 싶다는 의향도 밝혔다. 아메리폴은 중남미 27개국 경찰기관이 참여하는 연합 기구다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “이번 MOU 체결을 계기로 중남미 지역까지 경찰 협력 네트워크를 확장할 것”이라고 말했다.