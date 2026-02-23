창간 80주년 경향신문

‘한류팬’ 노린 사기 이어지자··한국·브라질 경찰 MOU 체결

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

한국 경찰과 브라질 경찰이 한류 열풍을 악용한 사기 범죄에 공동 대응하기로 했다.

유 직무대행은 이번 회담에서 초국가 범죄에 대응하기 위해 한국 경찰이 주도하는 국제 공조 작전 '브레이킹 체인스'에 브라질 경찰의 참여를 요청했다.

경찰청은 브라질이 사무총장직을 맡은 중남미경찰연합에 비가입국인 옵서버 자격으로 참여하고 싶다는 의향도 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘한류팬’ 노린 사기 이어지자··한국·브라질 경찰 MOU 체결

입력 2026.02.23 15:24

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유재성 경찰청장 직무대행(오른쪽)이 23일 오후 서울 중구 롯데호텔 회의실에서 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경찰청 제공

유재성 경찰청장 직무대행(오른쪽)이 23일 오후 서울 중구 롯데호텔 회의실에서 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 마친 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경찰청 제공

한국 경찰과 브라질 경찰이 한류 열풍을 악용한 사기 범죄에 공동 대응하기로 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 23일 서울의 한 호텔에서 안드레이 파소스 로드리게스 브라질 연방경찰청장과 치안 총수회담을 하고 치안협력 강화 양해각서(MOU)를 체결했다. 한국과 브라질 경찰의 첫 번째 공식 협약이다.

경찰청에 따르면 이날 회담에서는 브라질 내 한류 열풍을 악용해 한국인을 사칭하거나 허위 공연 정보를 유포하는 이른바 ‘한류 사기(Hallyu Scam)’ 문제가 집중적으로 논의됐다. 최근 브라질에서는 K팝 관련 물품이나 한국 여행 패키지 상품을 판매한다고 속인 뒤 돈만 챙기는 범행과 로맨스 스캠(연애 빙자 사기) 등 한류 팬을 겨냥한 범죄가 잇따르고 있는 것으로 알려졌다.

유 직무대행은 회담에서 “브라질이 중남미 최대 한류 시장인 만큼 우리 국민과 현지 팬 보호를 위한 선제 대응이 필요하다”고 밝혔다. 한국과 브라질 경찰은 범죄 예방·홍보 활동을 강화하고 수사 공조를 통해 양국 국민의 피해를 최소화하기로 합의했다고 한다.

마약 밀매·온라인 스캠 등 초국가범죄 전반에 걸쳐 정보 공유와 수사 공조 논의도 본격화하기로 했다. 유 직무대행은 이번 회담에서 초국가 범죄에 대응하기 위해 한국 경찰이 주도하는 국제 공조 작전 ‘브레이킹 체인스(Breaking Chains·사슬 끊기)’에 브라질 경찰의 참여를 요청했다.

경찰청은 브라질이 사무총장직을 맡은 중남미경찰연합(AMERIPOL)에 비가입국인 옵서버(참관인) 자격으로 참여하고 싶다는 의향도 밝혔다. 아메리폴은 중남미 27개국 경찰기관이 참여하는 연합 기구다.

이재영 경찰청 국제치안협력국장은 “이번 MOU 체결을 계기로 중남미 지역까지 경찰 협력 네트워크를 확장할 것”이라고 말했다.

23일 서울 청와대 본관에서 열린 한국과 브라질의 정상 회담 이후 양해각서 체결식에서 유재성 경찰청장 직무대행(오른쪽 첫 번째부터), 이재명 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 안드레이 호드리게스 연방경찰청장이 치안협력 강화 양해각서를 교환한 뒤 기념촬영 하고 있다. 김창길 기자

23일 서울 청와대 본관에서 열린 한국과 브라질의 정상 회담 이후 양해각서 체결식에서 유재성 경찰청장 직무대행(오른쪽 첫 번째부터), 이재명 대통령, 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령, 안드레이 호드리게스 연방경찰청장이 치안협력 강화 양해각서를 교환한 뒤 기념촬영 하고 있다. 김창길 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글