창간 80주년 경향신문

보이스피싱계의 노익장?···중 조직 가담해 47억 뜯어낸 79세 징역 4년6개월

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

중국 보이스피싱 조직에 가담해 피해자 수십명으로부터 수십억원을 가로챈 70대가 실형을 선고받았다.

A씨는 2024년 6월 중국에 있는 보이스피싱 조직에 가담해 '유인책' 역할을 맡아 피해자들에게 금융감독원 직원과 검사 등을 사칭하며 돈을 이체하도록 속인 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨 등 조직원들은 "통장이 범죄에 연루돼 안전한 계좌로 돈을 옮겨야 한다"고 속이는 수법으로 피해자 29명으로부터 2024년 10월부터 2025년 4월까지 총 47억2057만원을 송금받아 가로챈 것으로 조사됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

보이스피싱계의 노익장?···중 조직 가담해 47억 뜯어낸 79세 징역 4년6개월

입력 2026.02.23 15:26

수정 2026.02.23 15:35

펼치기/접기
  • 김현수 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유인책 역할 맡아 금감원 직원 등 사칭

대구지법·고법 전경. 경향신문 자료사진

대구지법·고법 전경. 경향신문 자료사진

중국 보이스피싱 조직에 가담해 피해자 수십명으로부터 수십억원을 가로챈 70대가 실형을 선고받았다.

대구지법 제11형사부는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 기소된 A씨(79)에게 징역 4년6개월을 선고했다고 23일 밝혔다.

A씨는 2024년 6월 중국에 있는 보이스피싱 조직에 가담해 ‘유인책’ 역할을 맡아 피해자들에게 금융감독원 직원과 검사 등을 사칭하며 돈을 이체하도록 속인 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨 등 조직원들은 “통장이 범죄에 연루돼 안전한 계좌로 돈을 옮겨야 한다”고 속이는 수법으로 피해자 29명으로부터 2024년 10월부터 2025년 4월까지 총 47억2057만원을 송금받아 가로챈 것으로 조사됐다.

재판부는 “조직적이고 체계적인 역할 분담을 통해 다수 피해자에게 막대한 피해를 입혀 사회적 해악이 크다”며 “다만 범행을 인정하고 반성하는 점, 일부 피해 회복을 위해 노력한 점, 다른 공범 검거에 협조한 점 등을 고려했다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글