보이스피싱계의 노익장?···중 조직 가담해 47억 뜯어낸 79세 징역 4년6개월

중국 보이스피싱 조직에 가담해 피해자 수십명으로부터 수십억원을 가로챈 70대가 실형을 선고받았다.

A씨는 2024년 6월 중국에 있는 보이스피싱 조직에 가담해 '유인책' 역할을 맡아 피해자들에게 금융감독원 직원과 검사 등을 사칭하며 돈을 이체하도록 속인 혐의로 재판에 넘겨졌다.

A씨 등 조직원들은 "통장이 범죄에 연루돼 안전한 계좌로 돈을 옮겨야 한다"고 속이는 수법으로 피해자 29명으로부터 2024년 10월부터 2025년 4월까지 총 47억2057만원을 송금받아 가로챈 것으로 조사됐다.