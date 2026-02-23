보이스피싱계의 노익장?···중 조직 가담해 47억 뜯어낸 79세 징역 4년6개월

유인책 역할 맡아 금감원 직원 등 사칭
중국 보이스피싱 조직에 가담해 피해자 수십명으로부터 수십억원을 가로챈 70대가 실형을 선고받았다.
대구지법 제11형사부는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 기소된 A씨(79)에게 징역 4년6개월을 선고했다고 23일 밝혔다.
A씨는 2024년 6월 중국에 있는 보이스피싱 조직에 가담해 ‘유인책’ 역할을 맡아 피해자들에게 금융감독원 직원과 검사 등을 사칭하며 돈을 이체하도록 속인 혐의로 재판에 넘겨졌다.
A씨 등 조직원들은 “통장이 범죄에 연루돼 안전한 계좌로 돈을 옮겨야 한다”고 속이는 수법으로 피해자 29명으로부터 2024년 10월부터 2025년 4월까지 총 47억2057만원을 송금받아 가로챈 것으로 조사됐다.
재판부는 “조직적이고 체계적인 역할 분담을 통해 다수 피해자에게 막대한 피해를 입혀 사회적 해악이 크다”며 “다만 범행을 인정하고 반성하는 점, 일부 피해 회복을 위해 노력한 점, 다른 공범 검거에 협조한 점 등을 고려했다”고 밝혔다.