젤렌스키 “3차 세계대전 시작한 푸틴 막아야···우크라서 멈추지 않을 것”

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 22일(현지시간) 러시아가 이미 3차 세계대전을 시작했다며 이를 저지해야 한다고 말했다. 영토 양보를 전제로 한 미국의 종전 압박은 받아들일 수 없다고 재차 강조했다.

젤렌스키 대통령은 러시아의 침공으로 인한 우크라이나 전쟁 발발 4년을 앞두고 이날 BBC와 인터뷰에서 “푸틴은 이미 (3차 세계대전을) 시작했다”며 “문제는 그가 얼마나 많은 영토를 점령할 수 있을지, 그리고 그를 어떻게 막을지다”라고 밝혔다. 그러면서 푸틴 대통령을 물러나게 할 유일한 대응책은 강력한 군사·경제적 압박뿐이라고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 휴전을 위해 러시아가 요구하는 돈바스 지역(도네츠크·루한스크)을 넘기는 것이 합리적일 수 있지 않냐는 질문에는 “이건 단순한 영토 문제가 아니다”며 선을 그었다. 그는 돈바스 지역을 넘겨주는 것은 “우리의 입지를 약화하고 그곳에 사는 수십만 국민을 버리는 포기 행위”라며 “철수키로 하는 결정은 우크라이나 사회를 분열로 몰아넣을 것”이라고 답했다.

젤렌스키 대통령은 돈바스 지역을 넘겨주더라도 푸틴 대통령이 만족하지 않을 것이라고도 말했다. 그는 “(푸틴도) 휴식이 필요하니 일시적으로는 만족할지 모르지만 전력을 회복하고 나면 전쟁을 계속하려 할 것”이라며 “2년이면 전력을 회복할 것”이라고 했다. 이어 “푸틴은 우크라이나에서 멈추지 않을 것”이라며 “푸틴을 저지하고 우크라이나 점령을 막는 것은 전 세계의 승리”라고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 우크라이나가 독립을 위해 싸우고 있는 만큼 이번 전쟁에서 승리할 것이라고도 말했다. 미국의 안전 보장안을 확실하게 하려면 미 의회 승인이 필요하다고도 강조했다. 그는 “의회 표결을 거쳐야 하는 데는 이유가 있다. 대통령은 바뀌지만 제도는 그대로 남기 때문”이라고 말했다.

우크라이나가 더 긴 전쟁에 대비해야 하는지에 대해서는 “정답은 하나가 아니다. 러시아가 아닌 여러 나라 지도자들과 체스를 두는 상황”이라며 “여러 경로 중 하나가 푸틴을 막는 성공을 가져다줄 것으로 생각한다”고 말했다.