강원서 숙박·소비하면 최대 4만 원 자원···지역 화폐인 ‘강원 상품권’으로 지급

6만 원 이상 숙박 인증 시 3만 원 5만 원 이상 소비 인증 시 1만 원

강원도는 지역의 관광지를 방문하는 관광객을 대상으로 ‘혜택받GO! 강원 여행’ 이벤트를 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 이벤트는 ‘강원혜택이지’(easy.gwd.go.kr) 웹사이트를 통해 진행된다.

강원생활도민증을 발급받은 방문객은 누구나 참여할 수 있다.

강원도 내 숙박업소를 이용한 후 ‘6만 원 이상의 영수증’을 강원혜택이지 웹사이트에 등록하면 3만 원의 모바일 강원상품권(지역 화폐)을 받을 수 있다.

또 강원도 내 음식·음료점과 관광지 입장 영수증 등 합산 금액 5만 원 이상을 강원혜택이지 웹사이트에 등록하면 1만 원의 모바일 강원상품권을 받게 된다.

다만 일반·무도 유흥주점업 등 사행·유흥 목적의 소비영수증은 인정되지 않는다.

이벤트는 사업비 9억 원이 소진될 때까지 선착순으로 진행된다.

손창환 강원도 글로벌본부장은 “이번 이벤트를 통해 더 많은 방문객을 유치할 수 있을 것으로 기대하고 있다”라며 “올해에도 카드사 연계 소비 인증 캠페인, 스탬프 투어 등 다양한 관광 활성화 이벤트를 준비하고 있으니 많은 관심을 부탁드린다”라고 말했다.