‘건조한 날씨·강풍’에 전국 곳곳서 산불···사흘째 이어진 함양 ‘올해 첫 대형 산불’

건조한 날씨와 강풍 등의 영향으로 전국 곳곳에서 산불이 발생했다. 사흘째 이어진 경남 함양의 산불은 영향 구역이 100㏊를 넘어서는 등 올해 첫 대형 산불로 기록될 전망이다.

산림·소방 당국은 23일 일출과 동시에 경남 함양군 마천면의 산불 발생지역에 진화 헬기 54대를 순차적으로 투입해 공중 진화에 나섰다. 지상에서는 산불전문진화차 10대 등 차량 123대와 인력 845명을 투입해 주불 진화에 주력했다.

이날 오후 2시 기준 화선 길이 8.0㎞ 중 6.6㎞ 가량 불길을 잡아 진화율은 83%를 기록했다. 산불영향구역은 232ha(헥타르·1㏊는 1만㎡)로, 올해 첫 대형 산불로 기록될 것으로 전망된다. 현재까지 비닐하우스 1동이 전소되고 주민 164명이 대피한 것으로 집계됐다.

산불은 지난 21일 오후 9시14분쯤 마천면 창원리 일원에서 발생했다. 이틀째인 22일 오후 진화율이 66%까지 기록됐으나, 순간풍속 초속 8.5m의 강풍 등 영향으로 산불 확산세가 꺾이지 않고 다시 번졌다.

박은식 산림청장 직무대리는 이날 현장브리핑에서 “이번 산불은 현재 정상부 고도 약 860m 지점까지 번진 상태로, 이는 서울 북한산 높이와 비슷한 수준”이라며 “경사가 급한 험준한 산악 지형에 암석지까지 분포해 지상 진화대원 접근이 매우 어려운 실정”이라고 말했다.

이날까지 산림청은 ‘산불 확산 대응 2단계’를, 소방청은 ‘2차 국가소방동원령’을 각각 유지했다.

이날 충북 단양에서는 야산에서 길을 잃은 80대 노인이 추위를 피하려고 낸 불이 산불로 번졌다. 산림재난방지법 위반 혐의로 경찰 조사를 받은 A씨는 이날 오전 1시59분쯤 야산 인근 농수로에서 낙엽을 모아 불을 피웠다고 진술한 것으로 알려졌다. 당국은 진화 차량 46대와 소방과 공무원, 의용소방대 등 총 527명의 인력을 동원해 6시간여 만인 이날 오전 7시50분쯤 주불 진화를 완료했다.

강원 정선군 신동읍 방제리 미륵암 옆 도로변에서도 불이나 인근 야산에 불이 번졌다. 당국은 이날 헬기 4대를 비롯해 소방차 등 장비 14대와 30여명의 인력을 투입해 진화에 나섰다.

정부는 산불의 주요 원인이 돼 온 불법 소각과 담배꽁초 투기 등 산불 유발 불법행위에 대해 무관용 원칙으로 엄정 대응하기로 했다.

윤호중 행안부 장관은 “함양 산불을 비롯해 지난 주말 전국에서 발생한 산불은 22건”이라며 “산에서의 흡연·취사 행위 금지, 쓰레기 소각 금지 등 산불 예방수칙을 철저히 준수해달라”고 당부했다.