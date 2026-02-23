창간 80주년 경향신문

관악구, 교육보조금 127억원 투입···관악형 미래 인재 키운다

경향신문

본문 요약

서울 관악구는 올해 총 127억원 규모의 교육 보조금을 편성했다고 23일 밝혔다.

초·중학생을 위한 '기후환경 생태교육'도 올해 새롭게 추진해 환경 감수성과 기후 위기 대응 역량을 키운다.

박준희 관악구청장은 "학습 지원을 비롯해 미래 역량 강화, 안전한 교육환경 조성으로 학생이 존중받고 성장하는 공교육 기반 강화에 집중하겠다"라고 말했다.

관악구, 교육보조금 127억원 투입···관악형 미래 인재 키운다

입력 2026.02.23 15:39

  • 주영재 기자

박준희 관악구청장이 지난해 7월 서울관광고등학교를 찾아가 교사와 학부모의 건의사항을 듣고 있다. 관악구 제공

서울 관악구는 올해 총 127억원 규모의 교육 보조금을 편성했다고 23일 밝혔다.

올해 구는 관내 유치원·초·중·고·특수학교 등 총 85개교를 대상으로 학력 신장, 교육환경 개선 등에 예산을 투입해 ‘공교육 중심 체계’를 강화할 방침이다.

교육 보조금은 교육경비 70억원, 친환경 급식 지원 53억6000만원, 입학준비금 지원 3억5000만원, 학교 독서동아리 지원 6000만원 등을 포함한다. 교육경비는 학생 1인당 약 27만원을 지원해 서울시 자치구 중 상위에 속한다.

구는 교육경비 편성 시 교사, 학부모의 건의 사항을 반영해 체감형 교육 사업에 집중한다. 일반계 고등학교에는 자율학습실 운영비와 석식비를 지원하고, 전체 고등학교를 대상으로 수학여행 경비를 지원해 학부모의 부담을 줄이는 방식이다.

미래형 교육 환경 구축 사업도 이어나간다. 인공지능 기반 미래 교육 프로그램 제공과 스마트 전자도서관 구축으로 디지털 기반 학습 환경 조성에 힘쓴다. 맞춤형 교육 콘텐츠 지원(32억2000만원)으로 학습 선택권을 넓힌다.

초·중학생을 위한 ‘기후환경 생태교육’도 올해 새롭게 추진해 환경 감수성과 기후 위기 대응 역량을 키운다. 박준희 관악구청장은 “학습 지원을 비롯해 미래 역량 강화, 안전한 교육환경 조성으로 학생이 존중받고 성장하는 공교육 기반 강화에 집중하겠다”라고 말했다.

댓글