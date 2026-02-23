재정 악화에 교육복지도 축소···전북교육청 에듀페이 감액

전북도교육청의 대표적 보편적 교육복지 사업인 ‘전북에듀페이’ 지급액이 대폭 삭감된다. 중앙정부발 세수 결손이 지방교육재정 악화로 이어지면서 그 부담이 학생과 학부모에게 전가되고 있다는 비판이 나온다.

전북도교육청은 23일 재정 여건 악화를 이유로 입학지원금·학습지원비·진로지원비 등 에듀페이 3개 항목의 지급액을 하향 조정한다고 밝혔다. 전북에듀페이는 학부모 교육비 부담을 완화하기 위해 도입된 맞춤형 교육지원금이다.

가장 먼저 영향을 받는 것은 신입생이다. 초등학교 신입생 입학지원금은 기존보다 10만원 줄어든 20만원, 중·고교 신입생은 5만원 감소한 15만원으로 조정됐다. 가방과 학용품 등 교육 관련 물가는 오르는 상황에서 지원금은 줄어 학부모 체감 부담이 커질 수밖에 없다는 지적이 나온다.

졸업반 학생 대상 진로지원비 삭감 폭은 더 크다. 초등 6학년은 15만원에서 10만원으로, 중·고교 3학년은 30만원에서 20만원으로 각각 감소했다. 학교 밖 청소년(9~18세)에게 지급되던 학습지원비도 연간 최대 30만~60만원 수준으로 낮아진다. 취약계층 지원까지 축소되면서 교육 안전망이 약화되는 것 아니냐는 우려도 제기된다.

전북도교육청은 지급액 조정을 통해 관련 예산을 지난해 약 340억원에서 올해 238억원 규모로 100억원 이상 감액할 계획이다.

전북교육청 관계자는 “정부 교부금과 기금 감소로 재정 운용 여력이 크게 축소돼 불가피하게 조정했다”며 “한정된 재원 안에서 사업 내실화를 추진하겠다”고 말했다.