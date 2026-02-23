창간 80주년 경향신문

정부, 첫 ‘장애인 건강’ 단독 종합계획 발표···장애친화 의료기관 시·도별 1곳 이상 확충

본문 요약

정부가 전국 모든 시·도에 장애인 분만·건강검진 등에 특화된 '장애친화 의료기관'을 1개 이상 확충하고, 장애인 건강주치의 제도를 활성화해 방문재활 등 일상적 건강관리도 돕는다.

'장벽 없는 의료이용' '재활을 통한 퇴원·지역사회 복귀' '2차 장애 예방·건강증진' '정책 인프라' 등 4대 추진전략이 포함됐다.

정부는 '장애친화 의료기관'을 시·도별로 1개소 이상 지속 확충하고, 2030년까지 산부인과, 건강검진기관, 발달장애인 거점병원 등 세부 기능을 3개 이상 한데 모은 '장애친화병원'을 도입할 계획이다.

정부, 첫 '장애인 건강' 단독 종합계획 발표···장애친화 의료기관 시·도별 1곳 이상 확충

입력 2026.02.23 15:46

  • 김찬호 기자

지난 8일 대구 남구 시각장애 학생을 위한 교육기관인 대구광명학교에서 졸업생이 학우들의 얼굴이 담긴 졸업앨범을 만져보고 있다. 연합뉴스

정부가 전국 모든 시·도에 장애인 분만·건강검진 등에 특화된 ‘장애친화 의료기관’을 1개 이상 확충하고, 장애인 건강주치의 제도를 활성화해 방문재활 등 일상적 건강관리도 돕는다. 장애인의 건강권을 보장하고 의료 접근성을 개선하기 위한 국가 차원의 청사진이 처음으로 나왔다.

보건복지부는 23일 ‘제1차 장애인 건강보건관리 종합계획(2026~2030)’을 발표했다. 이번 계획은 ‘장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률’에 근거해 수립된 최초의 장애인 건강 분야 단독 종합계획이다. ‘장벽 없는 의료이용’ ‘재활을 통한 퇴원·지역사회 복귀’ ‘2차 장애 예방·건강증진’ ‘정책 인프라’ 등 4대 추진전략이 포함됐다.

정부는 ‘장애친화 의료기관’을 시·도별로 1개소 이상 지속 확충하고, 2030년까지 산부인과, 건강검진기관, 발달장애인 거점병원 등 세부 기능을 3개 이상 한데 모은 ‘장애친화병원(가칭)’을 도입할 계획이다. 병원 이동이 어려운 중증 와상장애인을 위해 침대형 휠체어 탑승이 가능한 특별교통수단 도입도 확대한다.

퇴원 후 거주지 인근에서 치료와 서비스를 이어갈 수 있도록 재활 의료망도 강화한다. 회복기 재활의료기관과 권역재활병원을 확충하고, 장애인이 지역사회에 정착할 수 있도록 주거·의료·요양·돌봄 서비스를 묶어 제공하는 ‘장애인 의료·요양 통합돌봄’ 사업을 전국으로 확대한다. 일상적인 건강관리를 위해 ‘장애인 건강주치의’ 제도를 활성화하고, 방문재활 서비스를 도입해 집에서도 전문적인 건강관리를 받을 수 있도록 한다.

장애인은 비장애인과 비교해 건강 지표 격차가 크다. 2023년 실태조사에 따르면, 장애인의 미충족 의료이용률(제때 의료 서비스를 받지 못한 사람의 비율)은 17.3%로 전체 인구(5.3%)보다 3배 이상 높다. 고혈압(52.8%)과 당뇨(34.7%) 등 만성질환 보유율 역시 비장애인(각 21.7%, 14.5%) 대비 월등히 높다. 이는 의료기관까지 이동 불편이나 의사소통 어려움 탓에 제때 진료를 받지 못하기 때문으로 분석됐다. 정부는 이번 계획을 통해 2030년까지 미충족 의료이용률을 16.4%로 낮춘다는 목표다.

보건복지부는 23일 ‘제1차 장애인 건강보건관리 종합계획(2026~2030)’을 확정·발표했다. 보건복지부 제공

장애 유형과 특성을 고려한 맞춤형 지원과 정책 인프라도 구축한다. 최근 췌장장애 기준을 신설한 데 이어 심장·호흡기·간 등 소수장애 등록기준을 개선해 복지 사각지대를 줄인다. 장애인 건강검진기관은 2030년까지 112개소 이상으로 확충하고, 정확한 현황 파악을 위해 ‘지역사회건강조사’나 ‘감염병 실태조사’ 등 국가 통계에 장애인 구분을 명확히 추가할 예정이다.

복지부는 “제1차 종합계획은 향후 5년간 장애인 건강권이 나아갈 길을 제시하는 새로운 이정표”라며 “이행 현황을 지속 모니터링하고 현장의 목소리에 귀 기울여 장애인이 체감할 수 있는 정책을 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

