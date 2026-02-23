창간 80주년 경향신문

토스, 대학과 처음 손 맞잡았다···순천향대 ‘AI 중심대학’ 승부수

본문 요약

순천향대가 비바리퍼블리카와 손을 맞잡고 인공지능 중심대학 도전에 본격 나섰다.

이는 AI 중심대학 사업이 강조하는 산학협력 기반 확산 체계와도 맞닿아 있다.

송병국 순천향대 총장은 "이번 협약은 AI 중심대학 사업이 요구하는 교육체계 혁신과 산업 연계 역량을 구체화하는 전략적 조치"라며 "AI의료융합을 중심으로 AX 전환을 선도하고 국가 AI 인재 양성 정책에 부합하는 대학 모델을 구축해 나가겠다"고 말했다.

토스, 대학과 처음 손 맞잡았다···순천향대 'AI 중심대학' 승부수

입력 2026.02.23 16:04

  • 강정의 기자

스마트 캠퍼스 구축·창업지원 2000만원

산학협력 기반 혁신 생태계 강화

송병국 순천향대 총장(왼쪽)과 최재호 토스플레이스 대표이사가 23일 열린 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 순천향대 제공

송병국 순천향대 총장(왼쪽)과 최재호 토스플레이스 대표이사가 23일 열린 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다. 순천향대 제공

순천향대가 비바리퍼블리카(토스)와 손을 맞잡고 인공지능(AI) 중심대학 도전에 본격 나섰다.

순천향대는 23일 비바리퍼블리카와 ‘학생 중심 스마트 캠퍼스 조성 및 산학협력 기반 혁신 생태계 구축’을 위한 업무협약을 체결했다. 토스가 대학과 맺은 첫 협약이라는 점에서 의미를 더한다.

이번 협약은 단순한 산학협력을 넘어 과학기술정보통신부의 ‘2026년도 AI 중심대학’ 사업에 대응하기 위한 전략적 행보로 평가된다. AI 중심대학 사업은 대학 교육체계를 AI 중심으로 혁신하고 산업 수요에 부합하는 AI·AX 융합 전문인재를 양성하는 것을 목표로 한다. 순천향대는 이번 협약을 통해 사업 선정에 필요한 교육·산학 기반을 선제적으로 강화한다는 방침이다.

협약에 따라 대학은 토스의 전자금융거래 서비스(토스페이 등)를 캠퍼스에 단계적으로 도입해 혁신적인 결제·금융 환경을 구축하고 데이터와 플랫폼 기술을 기반으로 캠퍼스 전반의 디지털 전환을 가속화할 계획이다.

토스는 학생 창업 활성화를 위해 총 2000만원 규모의 지원금을 제공하기로 했다. 지원금은 교내 창업 프로그램과 연계해 예비 창업팀 발굴, 아이디어 고도화, 사업화 초기 단계 지원 등에 활용될 예정이다. 양 기관은 정부 및 지자체 연계 사업과 연동 가능한 산학협력 모델도 공동 모색하기로 했다.

금융 인프라는 데이터 기반 산업과 긴밀히 연결되는 핵심 요소로 꼽힌다. 향후 AI 의료데이터 분석, 디지털 헬스케어 서비스, 의료·헬스 스타트업과 연계한 플랫폼 모델로 확장될 경우 교육·연구·사업화가 선순환하는 산학연 혁신 구조를 구현할 수 있을 것으로 기대된다. 이는 AI 중심대학 사업이 강조하는 산학협력 기반 확산 체계와도 맞닿아 있다.

송병국 순천향대 총장은 “이번 협약은 AI 중심대학 사업이 요구하는 교육체계 혁신과 산업 연계 역량을 구체화하는 전략적 조치”라며 “AI의료융합을 중심으로 AX 전환을 선도하고 국가 AI 인재 양성 정책에 부합하는 대학 모델을 구축해 나가겠다”고 말했다.

