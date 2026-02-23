알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장 최고지도자 하메네이 최측근으로 전권 위임 미국과 핵협상·이란 반정부 시위 진압 주도 전시 비상계획 수립하며 이란 ‘실세 1위’로 부상 26일 미·이란 3차 핵협상···미 공격 가를 분수령

미군의 군사 작전으로 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령이 생포되자, 델시 로드리게스 부통령이 신속하게 권력을 승계해 임시 대통령직에 올랐다. 미국이 이란에 대한 공격을 검토하고 있는 가운데, 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 제거될 경우 누가 ‘이란의 로드리게스’가 될까. 하메네이의 최측근으로 절대적 신임을 받고 있는 알리 라리자니 최고국가안보회의(SNSC) 사무총장이 첫 번째 후보로 거론된다.

22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 라리자니 사무총장은 하메네이로부터 권한을 넘겨받고 사실상 이란 국정 운영의 키를 쥐고 있는 실권자다.

지난달 이란 반정부 시위가 확산되고 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습 명령을 내리기 직전까지 갔을 때 하메네이는 라리자니 사무총장에게 실권을 넘겼다. 이후로 라리자니 사무총장은 온건 개혁파인 마수드 페제시키안 대통령을 제치고 미국과의 핵 협상을 물밑에서 조종하고 미국의 이란 공격에 대비한 전시 비상 계획을 수립하며 안보·외교·정치를 총괄하고 있다.

라리자니 사무총장은 지난달 이란 이슬람정권 역사상 최악의 유혈 진압으로 기록될 반정부 시위대 탄압을 주도한 인물이기도 하다. 지난달 미국은 시위대 유혈 진압에 대한 책임을 물어 라리자니 사무총장을 제재 대상에 올리기도 했다.

라리자니 사무총장은 미국과의 핵 협상 전략을 막후에서 이끌고 있다. 지난 6일 미국과 이란의 첫 핵 협상 직후인 10일 중재국 오만을 찾아 하이삼 빈 타리크 술탄과 회담을 가진 것도 라리자니 사무총장이었다. 미국 정부 관계자들도 라리자니 사무총장이 협상 전략을 주도하는 것으로 판단하고 있다고 가디언은 전했다.

이란 친정권 성향 분석가 라세르 이마니는 하메네이가 라리자니 사무총장과 오랫동안 긴밀한 관계를 유지해 왔으며, 군사·안보 위기 상황에서 그에게 의지해 왔다며 “최고 지도자는 라리자니를 전적으로 신뢰한다. 상황 보고와 실질적 조언을 그에게 의존하고 있다”며 “(미국과의) 전쟁이 발발하면 라리자니의 역할은 매우 중요해질 것”이라고 NYT에 말했다.

라리자니 사무총장은 정치·종교 엘리트 가문 출신으로, 이슬람혁명수비대(IRGC) 지휘관으로 이란·이라크 전쟁에 참전했다. 12년 동안 이란 의회(마즐리스) 의장직을 맡으며 이란 역사상 최장수 국회의장으로 기록됐다. 2015년 이란 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획) 당시 의회 통과를 주도했으며 2021년 중국과의 수십억 달러 규모의 전략적 협력 협정을 총괄하기도 했다.

하메네이는 지난해 6월 이스라엘·미국과의 ‘12일 전쟁’ 이후 군 지휘관과 정부 요직, 지도부에 승계 서열을 4단계까지 마련하게 했다. 또 자신의 사망이나 통신 두절에 대비해 의사결정 권한을 소수의 최측근 그룹에 위임했다. 이스라엘 공격으로 군 지휘부가 전멸한 데 대한 대응책으로, 이후 라리자니를 최고국가안보회의 사무총장에 임명하고 전시 군사 업무를 담당할 국가방위위원회를 신설해 알리 샴카니를 위원장으로 앉혔다. 당시 하메네이는 자신의 뒤를 이을 후보 3명을 지명했는데, 고위 시아파 성직자가 아닌 라리자니 사무총장은 포함되지 않는다.

하지만 하메네이 유고 시 이란 국정 운영을 실질적으로 좌우할 인물은 라리자니 사무총장이 될 것으로 보인다. NYT는 이란 지도부가 누가 ‘이란의 로드리게스’ 역할을 맡을지 논의해 왔으며, 라리자니 사무총장이 명단의 최상단을 차지하고 있다고 전했다.

이란은 미국과의 핵 협상을 진행하고 있지만, 미국의 군사 공격이 불가피하며 임박했다는 전제하에 대책을 마련하고 있다.

이란 정부와 혁명수비대 관계자들은 이라크 서쪽 국경선을 따라 이스라엘을 타격할 수 있는 곳에 탄도미사일 발사대를 배치하고 있으며, 남쪽 페르시아만 연안에도 미군 기지를 타격할 수 있는 발사대를 배치하고 있다고 전했다. 지난주에는 세계 석유 생산량의 5분의 1이 통과하는 호르무즈 해협을 봉쇄하고 군사훈련을 실시하기도 했다.

한편 미국과 이란은 오는 26일 스위스 제네바에서 3차 핵 협상을 재개할 전망이다. 이란은 미국에 제시할 합의안 초안을 마련하고 논의할 예정으로, 미국의 이란 공격을 가를 분수령이 될 것으로 보인다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 CBS와 인터뷰에서 “양측 우려와 이익을 수용할 수 있는 요소들로 구성되는 합의안을 마련 중”이라며 “좋은 합의문을 준비해 신속한 합의를 할 수 있을 것”이라고 말했다. 미 온라인매체 액시오스는 이번 협상이 미국이 이란에 대한 군사작전 전 이란에 주는 ‘마지막 기회’가 될 가능성이 높다고 평가했다.