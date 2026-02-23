‘셧다운’ 이유로 오락가락···공항 보안 검색 간소화 중단했다 철회한 미 국토부

미 국토안보부가 부분적 ‘셧다운(일시적 업무 중지)’을 이유로 공항의 보안 검색 간소화 프로그램을 중단하겠다고 밝힌 후 몇시간 만에 결정을 번복했다.

22일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 미 교통안전청(TSA)은 보안 검색 간소화 프로그램인 TSA 프리체크를 정상적으로 운영 중이라고 밝혔다. 다만 국토안보부 관계자는 세관·입국 심사 단축 프로그램인 ‘글로벌 엔트리’는 예정대로 중단될 것이라고 말했다.

TSA 프리체크와 글로벌 엔트리는 사전 승인을 받은 승객이 각각 공항 보안 검색대와 세관 심사를 더 빠르게 통과할 수 있도록 하는 프로그램이다. 미 세관국경보호국에 따르면 최소 2000만명이 TSA 프리체크를, 최소 1400만명이 글로벌 엔트리를 이용하고 있다.

국토안보부는 전날 성명을 통해 부분적 셧다운으로 인해 TSA 프리체크와 글로벌 엔트리 프로그램을 일시 중단한다고 밝혔다. 이어 의원들에 대한 공항 경찰의 의전 서비스도 중단한다고 했다. 크리스티 놈 미 국토안보장관은 이같은 조치를 시행할 것이라 밝히며 “어렵지만 필요한 인력과 자원 관련 결정을 내리고 있다”며 “셧다운이 국가 안보까지 위협하는 결과를 초래하고 있다”고 했다.

지난달 미네소타에서 이민세관단속국 요원의 총격으로 민간인 2명이 사망한 사건 이후 양당은 트럼프 행정부의 이민 정책에 대한 이견으로 교착 상태에 빠졌고, 시한까지 국토안보부의 예산안을 처리하지 못했다. 이에 국토안보부는 지난 14일부터 셧다운에 들어갔다.

TSA 프리체크 중단 발표 이후 관련 업계에서는 즉각 비판이 쏟아졌다. 미국여행협회 회장 제프 프리먼은 성명을 통해 “여행객은 협상 카드가 아닌 우선순위가 되어야 한다”며 “의회가 여행객보다 정치적 계산을 우선하고 있다”고 비난했다. 미국항공운송협회 회장 크리스 수누누는 “여행객들이 정치적 도구로 이용되는 것이 우려스럽다”며 “항공 여행이 사상 최고치를 기록하고 있는 상황에서 특히 우려스러운 일”이라고 성명을 통해 밝혔다.

민주당 의원들은 국토안보부가 TSA 프리체크 중단 조치를 정치적 도구로 악용하고 있다고 비난했다. 베니 톰슨(미주리) 하원의원은 성명을 통해 “TSA 프리체크와 글로벌 엔트리는 공항 대기를 줄이고 국토안보부 직원들의 업무 부담을 덜어주는 서비스”라며 “(트럼프 행정부가) 미 국민을 고의적으로 처벌하고 있다”고 비판했다. 앤디 김(뉴저지) 상원의원은 이날 CNN과 인터뷰에서 “현 행정부는 정부를 무기화하고, 정치적 수단으로 미 국민에게 더 큰 어려움을 주려 하고 있다”고 말했다.