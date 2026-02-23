세종교육청, 전국 첫 ‘중증장애인 스포츠단’ 창단

시·도교육청 최초 중증장애인 스포츠단 출범 세종시장애인체육회와 체계적 운영 지원 특수교육지원 인프라 확충 등 지원 강화

전국 시·도교육청 가운데 처음으로 세종에서 중증장애인 스포츠단이 공식 출범했다.

세종시교육청은 23일 세종시장애인체육회에서 중증장애인 스포츠단(보치아) 창단식을 개최했다. 이번 창단은 전국 시·도교육청 최초의 중증장애인 스포츠단 출범으로, 중증장애인의 지속적인 체육 참여 기반을 마련하고 장애인 스포츠 저변 확대에 기여하기 위해 창단됐다.

보치아는 중증장애 선수가 자신의 역량을 발휘할 수 있는 대표적인 장애인 스포츠로, 고도의 집중력과 전략이 요구되는 종목이다. 선수 개인의 기량뿐 아니라 팀워크와 전술 운영 능력이 중요한 경기로 꼽힌다.

세종시교육청은 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 세종시장애인체육회와 협력해 선수 선발부터 훈련, 대회 참가, 현장 지원까지 운영 전반을 체계적으로 지원할 계획이다.

아울러 다음달 북부특수교육지원센터 확장 이전을 앞둔 상황에서 내년 특수교육종합지원센터 개원을 통해 특수교육대상학생 지원을 한층 강화한다는 방침이다. 이번 스포츠단 창단은 학교와 지역사회가 협력해 특수교육대상학생의 성장과 삶의 질을 높이는 중요한 이정표가 될 것으로 기대된다.

구연희 세종시교육감 권한대행은 “선수 한 사람 한 사람의 도전이 우리 사회의 인식을 바꾸는 큰 힘이 된다”며 “세종시장애인체육회와 협력해 보치아팀을 안정적으로 운영해 나가겠다”고 말했다. 이어 “장애인 선수단이 지속 가능하게 성장할 수 있도록 유관기관과 지역사회의 따뜻한 관심과 협조를 부탁드린다”고 덧붙였다.