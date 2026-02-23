창간 80주년 경향신문

‘진해 잠수부 사상’ 원하청 관계자 3명 검찰에 송치

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 7월 경남 창원시 진해구 부산신항에서 발생한 '잠수부 3명 사상사고'의 원하청 관계자들이 검찰에 송치됐다.

수사기관은 잠수부들에게 산소를 공급하는 공기 공급 장비와 불과 45㎝ 떨어진 곳에 일산화탄소가 담긴 매연을 내보내는 배출구가 있었던 것을 확인했다.

국립과학수사연구원이 사고 당시 잠수부들에게 공기를 공급한 장비에서 일산화탄소 농도를 측정한 결과 3600ppm으로 조사됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘진해 잠수부 사상’ 원하청 관계자 3명 검찰에 송치

입력 2026.02.23 16:33

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 7월 사고 당시 해경 구조활동. 경향신문 자료사진

지난해 7월 사고 당시 해경 구조활동. 경향신문 자료사진

지난해 7월 경남 창원시 진해구 부산신항에서 발생한 ‘잠수부 3명 사상사고’의 원하청 관계자들이 검찰에 송치됐다.

경남 창원해양경찰서는 업무상 과실치사상 혐의로 원청인 KCC 직원과 하청업체 대표, 직원 등 총 3명을 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.

이들은 지난해 7월 20일 부산신항에서 선박 하부 세척 작업을 하던 잠수부 2명이 숨지고 1명이 크게 다친 사고와 관련해 작업자 감시 의무를 소홀히 한 혐의를 받고 있다.

당시 사고는 하청업체 의뢰를 받은 프리랜서 잠수부들이 잠수용 호수 관을 이용해 수심 약 8ｍ 깊이에서 작업하던 중 발생했다.

산업안전보건기준에 관한 규칙엔 잠수부 2명당 1명의 감시인을 둬야 하고, 잠수부에게 통화 장치와 비상 기체통 등을 지급해야 하는데 이러한 규칙을 지키지 않은 것으로 드러났다.

해경과 고용노동부 등 수사당국은 이 사고가 잠수부들이 바닷속으로 들어간 지 약 10분 만에 발생한 것으로 추정했다.

수사기관은 잠수부들에게 산소를 공급하는 공기 공급 장비와 불과 45㎝ 떨어진 곳에 일산화탄소가 담긴 매연을 내보내는 배출구가 있었던 것을 확인했다.

국립과학수사연구원이 사고 당시 잠수부들에게 공기를 공급한 장비에서 일산화탄소 농도를 측정한 결과 3600ppm으로 조사됐다. 일산화탄소 농도가 1950ppm까지 높아지면 사망에 이를 만큼 치명적이다.

실제로 사망한 잠수부들 1차 검안에서 사망 원인은 일산화탄소 중독으로 나타났다. 수사기관은 지난해 10월 선박 소유주인 HMM과 당시 하청업체에 일감을 맡긴 KCC 본사를 압수수색하며 원청 수사에 집중해왔다.

노동부는 두 원청 대표이사를 중대재해 처벌에 관한 법률 위반 등 혐의로 입건해 수사하고 검찰 지휘를 받는 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글