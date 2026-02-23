경남도, 3조3000억원 규모 투자유치···‘산업 고도화’ 가속도

경남도가 원자력·우주항공·방산 등 주력 산업과 AI 데이터센터 등 첨단 산업을 아우르는 3조 3000억원의 대규모 투자를 이끌어내며 ‘인공지능 대전환(AX)’을 위한 강력한 추진력을 확보했다.

경남도는 23일 도청 대회의실에서 창원·사천 등 9개 시군 및 19개 기업과 투자협약을 체결했다. 이번 협약은 경남 전역의 산업 경쟁력을 제고하고 1100명의 신규 고용을 창출해 지역 경제의 선순환 구조를 구축하기 위해 마련됐다.

특히 이번 투자는 경남의 전통적 강점인 제조 분야를 넘어 지능형 로봇, 미래 모빌리티(UAM), 제조 AI 등 신산업 분야의 생산시설 신·증설이 포함되어 산업 구조 다변화의 기폭제가 될 것으로 보인다.

하동군에는 한국남부발전이 1조 3000억원을 투입해 친환경 LNG 복합발전소를 건립하며, 함양군에는 오리드코리아가 AI 데이터센터를 구축해 첨단 IT 인프라를 확충할 계획이다.

창원시에는 두산에너빌리티 등 8개 기업이 4000억 원 규모의 원자력 또는 방산 라인을 구축하며, 사천시 또한 우주항공 기업들이 440억 원을 투자해 생태계를 공고히 한다. 밀양·양산·고성 등 각 시군의 특화 산업을 중심으로 고른 투자가 진행돼 지역 균형 성장의 발판을 마련했다.

경남도는 지난해 10조 원 이상의 투자 유치 실적을 달성한 흐름을 이어가기 위해 투자 전담 지원체계를 공고히 가동하고, 기업의 지속 가능한 성장을 위한 전방위적 지원을 아끼지 않을 방침이다.

박완수 경남도지사는 “이번 협약은 경남 산업 경쟁력을 한 단계 높이는 중대한 전환점”이라며 “참여 기업들이 지역 내에 성공적으로 안착해 기여할 수 있도록 시군과 협력해 현장 중심의 행정 지원에 만전을 기하겠다”고 말했다.