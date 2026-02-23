이화여자대학교(총장 이향숙)가 23일 ‘2025학년도 전기 학위수여식’을 개최했다고 밝혔다. 이날 전기 학위수여식을 통해 학사 2360명, 석사 1255명, 박사 171명 등 총 3786명의 졸업생들이 배출됐다.

졸업생과 학부모, 졸업을 축하하기 위해 모인 학우 등으로 인해 쌀쌀한 날씨에도 학교는 졸업식 시작 전부터 붐볐다. 졸업생들은 부모님에게 학사모를 씌워주며 사진을 찍기도 하고, 학우들이 마련해온 현수막을 보며 미소를 짓기도 했다. 하늘을 향해 학사모를 던지던 졸업생들은 학사모가 나무에 걸리자 함박 웃음을 지었다.

이날 이화여자대학교 뿐만 아니라 연세대학교·한양대학교의 학위수여식이 열렸고, 오는 24일에는 성신여자대학교·상명대학교, 25일에는 고려대학교·경희대학교·덕성여자대학교·서울대학교·성균관대학교에서 각각 학위수여식이 열린다.