함양 산불 약 44시간 만에 주불 진화···영향구역 234㏊ 추정

경남 함양에서 발생한 대형산불의 주불이 약 44시간 만에 진화됐다.

산림청 중앙사고수습본부는 23일 오후 5시를 기해 함양군 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생한 산불의 주불 진화를 완료했다고 밝혔다.

함양군 마천면 창원리에서는 지난 21일 오후 9시14분쯤 산불이 발생해 강한 바람을 타고 3일째 불이 확산됐다. 산림당국은 산불 확산에 따라 지난 22일 오전 4시 대응 1단계를 발령하고, 오후 8시30분을 기해 대응 2단계로 상향해 진화에 나섰으나 순간최대풍속 초속 20m 이상의 강한 바람과 건조한 날씨 등 기상 상황과 지형적 요인으로 인해 진화에 어려움을 겪어 왔다.

산불 발생 3일째인 이날 현장에는 진화헬기 115대와 진화장비 250대, 진화인력 연인원 1600명 등이 투입돼 일몰 전 주불 진화에 총력을 기울였다. 주불 진화는 산불 발생 약 44시간 만이다.

이번 산불의 영향구역은 234㏊로 추정된다. 산림당국은 잔불 정리와 뒷불 감시 체제에 들어가는 동시에 정확한 산불 원인을 조사 중이다.

박은식 산림청장 직무대리는 “산불 발생 후 확산 저지와 마을 보호를 위해 진화헬기를 활용해 산불지연제(리타던트) 3만6000ℓ를 살포하는 등 선제적 차단 조치를 시행하고, 개선된 주민대피체계를 적용해 인근 마울 주민을 선제적으로 대피시켜 인명 피해는 발생하지 않았다”며 “전국적으로 건조한 날씨와 강한 바람이 지속되고 있는 만큼 국민 여러분께서도 산불 예방에 각별히 유의해 주시길 바란다”고 말했다