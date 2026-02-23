“트럼프, 이란 정권교체 위한 대규모 공격 검토”···26일 ‘최후 담판’ 벌이나

제한적 공격 뒤에도 이란이 핵포기 않으면 최고지도자 하메네이 축출 목적의 대규모 공격 검토 26일 3차 미·이란 핵협상에서 ‘최후 담판’ 벌일 듯 양측이 체면 지킬 수 있는 물밑 중재안도 논의 중 의료적 목적의 핵연료 극소량 허용안 이란 대학생 반정부 시위 이틀째 이어져

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 제한적 공격을 적극 검토 중인 와중에 이란이 핵 포기에 응하지 않을 경우 정권 교체를 위한 대규모 군사 공격까지 저울질하고 있다고 22일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다. 오는 26일 열리는 미국과 이란의 3차 핵 협상이 미국의 공격 여부를 가를 분수령이 될 것으로 보인다.

NYT는 미 행정부 소식통의 말을 인용해 트럼프 대통령이 며칠 내로 이란에 대한 제한적 공격을 감행하는 쪽으로 기울고 있다고 보도했다. 공격 대상으로는 이란 이슬람혁명수비대 본부, 핵 시설, 탄도미사일 프로그램까지 다양하게 거론되고 있다. 다만 트럼프 대통령이 최종 결정을 내린 것은 아니다.

트럼프 대통령은 제한적 공격에도 불구하고 이란 정권이 미국의 핵 포기 요구를 수용하지 않는다면 올해 연말쯤 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 축출하기 위한 군사 공격을 감행할 의향이 있다고 참모들에게 말한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 이란과의 2차 핵 협상이 열린 다음 날인 지난 18일 J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 댄 케인 합참의장 등과 함께 백악관 상황실에서 회의를 하고 이 같은 이란 공격 방안에 대해 논의했다고 NYT는 전했다.

하지만 이란 공격은 단기간에 끝날 수 없으며, 장기간·대규모 군사작전으로 이어질 수 있다는 우려가 행정부 내부에서도 제기되고 있다. 케인 합참의장은 지난달 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령 생포 작전에 대해선 성공 가능성이 크다고 말했지만, 이란 공격에 대해서는 확언할 수 없다는 뜻을 내비친 것으로 전해졌다.

26일 스위스 제네바에서 미국과 이란의 3차 핵 협상이 열릴 예정인 상황에서 이란은 미국에 제안할 합의안 초안을 마련 중이며, 이에 대한 논의가 이뤄질 것으로 보인다. 이번 회의는 사실상 ‘최후의 담판’ 성격으로, 협상 결과에 따라 미국의 이란 공격 여부가 결정될 것으로 보인다.

이 가운데 파국을 피하기 위해 물밑에서 양측이 체면을 지킬 수 있는 중재안이 심도 있게 논의되고 있다고 NYT는 전했다. 라파엘 그로시 국제원자력기구 사무총장이 제안한 것으로, 이란에 극소량의 의료용 핵연료를 생산할 수 있게 하는 방안이다.

이란은 테헤란 외곽에 위치한 ‘테헤란 연구용 원자로’에서 수년간 의료용 동위원소를 생산해왔다. 이 원자로는 60년 전 이란 이슬람 혁명 발발 전 미국이 ‘평화를 위한 원자력’ 프로그램의 일환으로 친미 성향의 이란 팔레비 국왕(샤)에게 제공한 시설이다.

만약 이 중재안에 합의한다면, 이란은 우라늄 농축을 하고 있다고 주장할 수 있으며 트럼프 대통령 또한 이란이 핵무기 제조에 필요한 시설을 모두 폐쇄했다고 주장할 수 있다는 것이다.

하지만 이란이 이같이 소규모의 제한적 우라늄 농축에 동의할지는 미지수다. 트럼프 대통령 또한 공개적으로 이란의 ‘우라늄 농축 제로(0)’를 요구하고 있다는 점에서 의료적 목적의 우라늄 농축을 허용할지도 불분명한 상황이다.

아바스 아라그치 이란 외교장관은 이날 CBS와의 인터뷰에서 3차 협상을 앞두고 합의 가능한 세부안을 마련하고 있다며 “좋은 합의문을 준비해 신속한 합의를 할 수 있을 것”이라고 말했다.

아라그치 장관은 미국의 이란 공격 가능성에 대해선 “판단할 수 없다”면서도 “이란의 평화적 핵 프로그램에 대한 해결책을 찾고자 한다면 유일한 길은 외교”라고 답했다. 이어 “(미국의) 군사력 증강은 전혀 필요하지 않고 도움이 되지 않으며 우리를 압박할 수 없다”며 미국의 공격이 시작될 경우 이에 대응하는 건 자위이며 정당하다. 미국 본토를 타격할 수 없으니 이 지역의 미군 기지를 타격해야 한다”고 말했다.

한편 이란에서는 개강을 맞아 대학생들의 반정부 시위가 이틀째 이어지고 있다. NYT는 테헤란과 북동부 도시 마슈하드의 최소 7개 대학 캠퍼스에서 반정부 시위가 열렸다고 전했다. 학생들은 검은 옷을 입고 유혈 진압 희생자들을 추모하고 연좌시위를 벌였으며, 이 과정에서 친정부 시위대와 충돌이 발생하기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)이 입수한 영상에 따르면 22일 테헤란 아미르카비르 공대에서는 반정부 시위대와 친정부 시위대가 충돌하며 몸싸움이 벌어졌다. 테헤란 카제나시르 공대에서는 건물 안에 바리케이드를 치고 있던 반정부 시위대와 혁명수비대의 준군사조직 바시지 민병대 학생대원이 충돌했다.

WSJ는 “정부의 잔혹한 진압에 대한 분노가 이틀 연속 대학 캠퍼스로 확산하며 불안이 고조되고 있다”고 지적했다.