함양 산불 44시간 만에 주불진화 완료···잔불 정리

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

함양 산불 44시간 만에 주불진화 완료···잔불 정리

입력 2026.02.23 17:47

수정 2026.02.23 18:51

  김정훈 기자

박은식 산림청장 직무대리가 23일 산불지휘본부에서 브리핑을 하고 있다. 산림청 제공

경남 함양에서 지난 21일 발생한 산불이 약 44시간 만인 23일 오후 5시를 기해 주불 진화가 완료됐다. 산불 피해면적은 232㏊로 올해 첫 대형산불로 기록됐다.

산림·소방 당국은 23일 오후 5시 기준 함양군 마천면 창원리에서 발생한 산불의 진화율이 100%(화선 길이 8.05㎞)로 주불 진화를 완료하고, 잔불 정리와 뒷불 감시로 전환했다고 밝혔다. 산불 원인은 조사 중이며, 산불영향구역은 234㏊로 추정했다.

현재까지 인명피해는 없지만 비닐하우스 1동이 전소되고, 주민 134명이 대피한 것으로 집계됐다.

앞서 이날 오전 5시 기준 32%의 진화율이 오후 4시엔 96%로 높아졌다. 산불 발생지역에 진화 헬기 54대를 순차적으로 투입해 공중 진화를 했다. 지상에서는 산불전문진화차 10대 등 차량 123대와 인력 845명을 투입해 주불 진화에 주력했다.

지난 21일 오후 9시 14분쯤 발생한 이번 산불은 발생 직후 확산함에 따라 지난 22일 오전 4시 ‘산불 확산 대응 1단계’, 오후 10시 30분 ‘산불 확산 대응 2단계’를 발령했다. 재난성 대형산불로 확산될 우려에 따라 22일 오후 10시 산불현장 통합지휘 권한을 함양군수에서 산림청장으로 선제적으로 전환했다.

이번 산불은 순간최대풍속 초속 20m 이상의 강한 바람과 건조한 날씨, 두꺼운 낙엽층, 암석 급경사지 등 기상·지형적 요인이 복합적으로 작용해 진화에 어려움을 겪었다.

박은식 산림청장 직무대리는 “주불진화 완료 이후에도 잔불정리와 뒷불감시 체제로 전환해 산불 상황이 완전히 종료될 때까지 철저히 관리하겠다”며 “전국적으로 건조한 날씨와 강한 바람이 지속되고 있는 만큼 산불 예방에 각별히 유의해 주시기 바란다”고 말했다.

