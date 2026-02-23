코스피 장중 5900선 넘겼지만···‘트럼프 리스크’에 불안한 강세

코스피가 장중 5900선을 넘기는 등 23일 아시아 증시가 일제히 강세를 보였다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책 동력이 꺾이고, 미국에 대한 불신으로 글로벌 자금의 ‘탈 미국’ 현상이 이어질 것이란 기대 때문이다. 다만 트럼프발 관세 불확실성이 여전해 당분간 금융시장 변동성이 커질 것으로 예상된다.

이날 코스피는 전장보다 37.56포인트(0.65%) 오른 5846.09에 거래를 마감하며 3거래일 연속 상승했다. 장 초반엔 2.12% 급등해 5931.86까지 오르며 처음으로 5900선을 넘기기도 했다. 코스피 외에도 홍콩 증시가 2% 넘게 급등하는 등 아시아 증시가 상승세를 보였다.

원화도 강세였다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 6.6원 내린 달러당 1440원에 주간거래를 마쳤다. 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 달러가 약세를 보인 영향이다.

코스피가 오르고 환율이 떨어지는 등 국내 금융시장이 긍정적 방향으로 움직인 배경으로 ‘미국의 관세동력 약화’가 꼽힌다.

이경민 대신증권 연구원은 “트럼프의 막무가내식 상호관세의 법적 근거가 사라졌고 이는 한·미 간 협상에서 한국의 협상력 강화로 이어질 수 있다”고 말했다. 김두언 하나증권 연구원은 “트럼프의 관세 행정명령이 이어질수록 달러화 약세 압력으로 작용하고, 이는 ‘탈 미국’ 선호로 이어져 아시아 증시로 자금 이동을 높일 유인이 될 수 있다”고 말했다.

다만 시장이 체감하는 불확실성은 여전하다. 이날 장중 비트코인은 5% 가까이 급락해 6만5000달러 밑으로 떨어졌고, 미국 증시 선물 하락에 연동해 코스피도 상승분을 대거 반납했다. 반면 국제 금 선물 가격이 5200달러에 육박하는 등 안전자산은 강세를 보였다. 트럼프 대통령이 무역법 122조를 근거로 전 세계에 15% 관세를 부과하기로 하는 등 ‘플랜 B’를 가동하고 있는 데다 중동 지정학적 위험이 커질 수도 있기 때문이다.

박상현 iM증권 연구원은 “가뜩이나 불안한 미국 국채 금리가 추가 상승할 경우 미국은 물론 글로벌 금융시장에 부담으로 이어질 수 있다”며 “관세정책 타격을 만회하기 위해 트럼프 대통령이 대이란 군사작전을 강행할 가능성은 한층 높아진 것으로 판단된다”고 말했다.