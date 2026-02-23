전남 순천서 산불···주민 20여명 긴급 대피

23일 오후 4시 5분쯤 전남 순천시 상사면에서 산불이 발생했다.

산림과 소방 당국은 사고 접수 직후 헬기 8대와 인력 67명 등을 현장에 투입해 진화 작업을 벌이고 있다.

현재까지 확인된 인명 피해는 없다.

다만 인근 마을 주민 20여명이 만일의 상황에 대비해 마을회관으로 긴급 대피했다.