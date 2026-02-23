창간 80주년 경향신문

파키스탄, 아프간 접경지 공습···민간인 최소 18명 사망

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

파키스탄이 아프가니스탄 국경 지역을 공습해 민간인 최소 18명이 숨졌다.

파키스탄 정보방송부는 22일 최근 자국에서 발생한 테러 공격의 배후를 자처한 분리주의 무장단체 파키스탄탈레반과 그 연계 조직, 이슬람국가 아프간 지부 격인 IS 호라산의 근거지 및 은신처 7곳을 정밀 타격했다고 밝혔다.

탈랄 초드리 파키스탄 내무부 차관은 현지 매체 지오뉴스 인터뷰에서 무장단체 조직원 70명을 사살했다고 주장했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

파키스탄, 아프간 접경지 공습···민간인 최소 18명 사망

입력 2026.02.23 18:17

  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

22일(현지시간) 아프가니스탄 탈레반 정권 관계자들이 동부 낭가르하르주 접경 지역에서 발생한 파키스탄의 공격으로 폐허가 된 현장을 살펴보고 있다. EPA연합뉴스

22일(현지시간) 아프가니스탄 탈레반 정권 관계자들이 동부 낭가르하르주 접경 지역에서 발생한 파키스탄의 공격으로 폐허가 된 현장을 살펴보고 있다. EPA연합뉴스

파키스탄이 아프가니스탄 국경 지역을 공습해 민간인 최소 18명이 숨졌다.

파키스탄 정보방송부는 22일(현지시간) 최근 자국에서 발생한 테러 공격의 배후를 자처한 분리주의 무장단체 파키스탄탈레반(TTP)과 그 연계 조직, 이슬람국가(IS) 아프간 지부 격인 IS 호라산의 근거지 및 은신처 7곳을 정밀 타격했다고 밝혔다.

탈랄 초드리 파키스탄 내무부 차관은 현지 매체 지오뉴스 인터뷰에서 무장단체 조직원 70명을 사살했다고 주장했다. 이후 파키스탄 정부는 사망자가 80명이라고 밝혔다. 그는 “아프간은 오랫동안 테러리즘을 수출해왔다”며 “파키스탄은 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 모든 조치를 하고 있다”고 말했다.

22일(현지시간) 아프가니스탄 동부 낭가르하르주 비수드 지구 기르디 카스 마을의 집들이 파키스탄의 공습으로 무너진 뒤 주민들이 희생자를 수색하고 있다. AFP연합뉴스

22일(현지시간) 아프가니스탄 동부 낭가르하르주 비수드 지구 기르디 카스 마을의 집들이 파키스탄의 공습으로 무너진 뒤 주민들이 희생자를 수색하고 있다. AFP연합뉴스

아프간 탈레반 국방부는 엑스 성명에서 동부 낭가르하르주와 남동부 팍티카주 접경 지역에서의 공습으로 “여성과 어린이를 포함해 수십명이 사망하거나 부상했다”고 밝혔다. 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 무장단체 조직원을 사살했다는 파키스탄 측 주장에 대해선 “부정확하다”고 반박했다.

아프간 적신월사는 낭가르하르주에서 발생한 이번 공격으로 주민 최소 18명이 숨졌다고 집계했다.

아프간 국방부는 이번 공습이 “국가 주권 침해이자 국제법 위반”이라며 “적절한 시기에 대응할 것”이라고 밝혔다. 아프간 외교부는 이날 주아프간 파키스탄 대사를 소환해 항의했다.

최근 파키스탄에서는 자살폭탄 테러 공격이 잇달아 발생했다. 이달 초 수도 이슬라마바드에서는 시아파 모스크를 겨냥한 자살폭탄 테러가 발생해 31명이 숨졌다. TPP 연계 조직인 피트나 알 카와리즈와 IS 호라산은 이 테러의 배후를 자처했다.

지난 16일에는 카이버파크툰크와주 바자우르 지역의 보안 초소에서 자살폭탄 테러가 발생해 군인 11명과 어린이 1명이 사망했고, 전날 반누 지역에서는 군 수송대를 겨냥한 자살폭탄 공격으로 군인 2명이 숨졌다. 파키스탄은 TTP를 유력한 배후로 보고 있다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글