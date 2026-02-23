파키스탄, 아프간 접경지 공습···민간인 최소 18명 사망

파키스탄이 아프가니스탄 국경 지역을 공습해 민간인 최소 18명이 숨졌다.

파키스탄 정보방송부는 22일(현지시간) 최근 자국에서 발생한 테러 공격의 배후를 자처한 분리주의 무장단체 파키스탄탈레반(TTP)과 그 연계 조직, 이슬람국가(IS) 아프간 지부 격인 IS 호라산의 근거지 및 은신처 7곳을 정밀 타격했다고 밝혔다.

탈랄 초드리 파키스탄 내무부 차관은 현지 매체 지오뉴스 인터뷰에서 무장단체 조직원 70명을 사살했다고 주장했다. 이후 파키스탄 정부는 사망자가 80명이라고 밝혔다. 그는 “아프간은 오랫동안 테러리즘을 수출해왔다”며 “파키스탄은 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 모든 조치를 하고 있다”고 말했다.

아프간 탈레반 국방부는 엑스 성명에서 동부 낭가르하르주와 남동부 팍티카주 접경 지역에서의 공습으로 “여성과 어린이를 포함해 수십명이 사망하거나 부상했다”고 밝혔다. 자비훌라 무자히드 탈레반 대변인은 무장단체 조직원을 사살했다는 파키스탄 측 주장에 대해선 “부정확하다”고 반박했다.

아프간 적신월사는 낭가르하르주에서 발생한 이번 공격으로 주민 최소 18명이 숨졌다고 집계했다.

아프간 국방부는 이번 공습이 “국가 주권 침해이자 국제법 위반”이라며 “적절한 시기에 대응할 것”이라고 밝혔다. 아프간 외교부는 이날 주아프간 파키스탄 대사를 소환해 항의했다.

최근 파키스탄에서는 자살폭탄 테러 공격이 잇달아 발생했다. 이달 초 수도 이슬라마바드에서는 시아파 모스크를 겨냥한 자살폭탄 테러가 발생해 31명이 숨졌다. TPP 연계 조직인 피트나 알 카와리즈와 IS 호라산은 이 테러의 배후를 자처했다.

지난 16일에는 카이버파크툰크와주 바자우르 지역의 보안 초소에서 자살폭탄 테러가 발생해 군인 11명과 어린이 1명이 사망했고, 전날 반누 지역에서는 군 수송대를 겨냥한 자살폭탄 공격으로 군인 2명이 숨졌다. 파키스탄은 TTP를 유력한 배후로 보고 있다.