창간 80주년 경향신문

경찰, 김경 최측근 ‘민주당 중진 의원 차명 후원’ 의혹으로 피의자 입건

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

경찰이 강선우 무소속 의원에게 1억원의 공천 헌금을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원의 최측근 A씨를 피의자 신분으로 입건했다.

A씨는 지난 2023년 7월 김 전 시의원을 대신해 민주당 중진인 B의원에게 고액을 후원한 혐의를 받는다.

앞서 공천헌금 의혹을 수사하던 경찰은 김 전 시의원 지원관의 PC에서 다수의 녹음 파일을 확보했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰, 김경 최측근 ‘민주당 중진 의원 차명 후원’ 의혹으로 피의자 입건

입력 2026.02.23 19:42

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

강선우 전 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 성동훈 기자

강선우 전 더불어민주당 의원에게 공천헌금 1억원을 건넨 혐의를 받는 김경 서울시의원이 지난달 15일 2차 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하던 중 취재진 질문에 답하고 있다. 성동훈 기자

경찰이 강선우 무소속(전 더불어민주당) 의원에게 1억원의 공천 헌금을 건넨 의혹을 받는 김경 전 서울시의원의 최측근 A씨를 피의자 신분으로 입건했다. A씨는 김 전 시의원을 대신해 더불어민주당 중진 의원에 고액 후원을 한 혐의를 받고 있다.

23일 경향신문 취재를 종합하면, 서울경찰청 공공범죄수사대는 최근 김 전 시의원의 최측근으로 알려진 A씨를 피의자로 전환하고 소환을 통보했다. A씨는 지난 2023년 7월 김 전 시의원을 대신해 민주당 중진인 B의원에게 고액을 후원한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다.

앞서 공천헌금 의혹을 수사하던 경찰은 김 전 시의원 지원관의 PC에서 다수의 녹음 파일을 확보했다. 이 녹음 파일 중에는 김 전 시의원이 B의원에게 통화하면서 “다른 사람 이름으로 후원하고 가겠다”는 취지로 말했던 내용도 담긴 것으로 전해졌다. 이후 경찰은 B의원 후원 계좌에 A씨 명의로 500만원의 정치후원금이 입금된 정황을 파악한 것으로 전해졌다.

김 전 시의원의 최측근으로 알려진 A씨는 과거 김 전 시의원의 회계 업무 책임자로 일했다. A씨는 지난달 김 전 시의원이 미국으로 출국한 뒤 참석했던 ‘CES 2026’ 행사에도 동행했다.

경찰은 김 전 시의원의 ‘공천 헌금’ 의혹 외에 정치권을 상대로 로비를 벌여온 의혹으로 수사를 확대하고 있다. 앞서 경찰은 지난 10일 A씨로부터 정치후원금을 받은 것으로 지목된 B의원의 보좌관을 불러 참고인 조사를 진행했다. 이외에도 경찰은 김 전 시의원이 가족 명의 기업을 설립한 뒤 서울시 등으로부터 사업을 수주받았다는 의혹에 대해서도 입건 전 조사(내사)를 진행하고 있다고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글