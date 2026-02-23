곽빈 “내가 WBC 대표팀 우완 에이스” 시속 155㎞ 강속구 ‘펑펑’

연습경기 첫 등판서 구위 확인 한화와 연습경기서 ‘3K 무실점’ 노시환·문보경, 나란히 투런포

야구 대표팀 우완 에이스 중책을 맡은 곽빈(27·사진)이 연습경기 첫 등판에서 최고 시속 155㎞ 강속구를 뿌리며 구위를 확인했다. 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀 곽빈은 23일 일본 오키나와현 가데나 구장에서 열린 한화와의 연습경기에 선발 등판해 2이닝을 1피안타 3탈삼진 무실점으로 틀어막았다.



곽빈은 1회초 한화 이진영과 요나단 페라자를 상대로 연속 풀카운트 삼진을 솎아냈다.



이진영에게 153㎞ 속구로 헛스윙을 끌어냈고, 페라자는 백도어 슬라이더를 던져 삼진으로 돌려세웠다. 후속 강백호는 초구에 2루 뜬공으로 잡아냈다. 2회에도 하주석에게 좌익수 앞 안타를 허용했을 뿐 깔끔하게 세 타자를 잡아냈다.



곽빈은 이날 직구 13개, 슬라이더 6개 등 24구를 던졌다. 주 무기인 직구 구속이 시속 155㎞까지 나왔다.



원태인, 문동주가 부상으로 이탈하면서 곽빈은 명실상부 대표팀 우완 에이스로 떠올랐다. 조별 라운드에서 가장 중요한 대만전 선발 후보로도 거론된다.



류지현 대표팀 감독은 지난 17일 설날을 맞아 곽빈에게 전달한 세뱃돈 봉투에 ‘네가 대표팀 에이스다’라고 적었다. 그만큼 곽빈에게 거는 기대가 크다.



곽빈은 구위만 따지면 KBO 리그 전체를 통틀어 가장 강력한 선발 자원이다. 기복이 흠이지만, 그만큼 고점이 높은 투수이기도 하다.



지난해 7월 곽빈은 4차례 선발 등판에서 평균자책 1.67을 기록했다. 2024년 5월엔 5경기 평균자책 1.48로 생애 첫 월간 최우수선수(MVP)를 수상했다. 곽빈이 최상의 컨디션으로 WBC 조별 라운드 마운드에 등판할 수 있다면 대표팀의 8강 진출 가능성은 그만큼 더 커진다.



대표팀은 7회초까지만 진행한 이날 연습경기에서 한화를 7-4로 꺾었다.



11년 총액 307억원으로 역대 최대 규모 비FA 다년계약을 맺은 노시환이 소속 구단 한화의 새 외국인 투수 오언 화이트를 상대로 2회초 선제 투런 홈런을 때렸다. 3-4로 끌려가던 7회초에는 박해민의 볼넷과 김주원의 2루타로 만든 무사 2·3루 찬스에서 문현빈이 역전 2타점 적시타를 때렸다. 이어진 1사 1루에서 문보경이 2점 홈런을 때려 격차를 더 벌렸다.



대표팀은 국내팀과 3차례 연습경기를 더 소화한 뒤 WBC 공식 연습경기를 치르기 위해 오는 28일 오사카로 이동한다.

