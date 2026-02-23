봄 여름 가을 겨울 또, 봄 여름 가을 겨울. 계절은 이렇게 돌고 도는데, 왜 나의 시간은 자꾸만 흘러만가는 걸까요? 나무와 꽃들과 바람과 구름은 언제나 다시 돌아오는데, 왜 나는 자꾸만 멀어만지는 걸까요? 긴 겨울이 지나고 다시 따뜻한 봄이 돌아올 준비를 하고 있지만, 예전에 아름다웠던 나는 다시 돌아오지 않았습니다. 또다시 연두색 새싹이 돋아나고, 이른 봄꽃이 피어나고 있지만, 나는 홀로 들판에 서서 시간을 그대로 맞고 있습니다. 이제는 마음을 비우고 바람 부는 대로, 시간 흘러가는 대로, 자연의 순리대로 흘러 흘러 더 아름다운 나를 찾아 떠나봅니다.

