공중화장실에서 넘어졌다. 휠체어가 들어가는 칸을 찾지 못해 헤매다가, 일반 칸을 이용하기로 마음먹은 것이 화근이었다.



나는 자가 보행까지는 어렵지만 벽을 짚고서는 어느 정도 서 있을 수 있기에 여의치 않은 상황에서는 일반 화장실을 이용한다. 꽤 시간이 소요된 탓에 볼일이 급해져 허둥대며 들어가다가 대충 신었던 부츠가 쑥 빠지며 그대로 중심을 잃었다. 무언가를 붙잡으려 했지만 좁은 칸 안에는 어떠한 손잡이도 없었다. 다음 순간 나는 화장실 바닥에 납작 엎드려 있었다. 그것도 슬쩍 내려간 스타킹 탓에 엉덩이를 그대로 내놓고!



아픔을 느끼기도 전에 공중화장실에서 넘어졌다는 사실, 바닥에 몸을 딱 붙이고 있다는 사실이 수치심으로 변해 온몸을 휘감았다. 바깥으로 튀어 나간 휴대폰을 급하게 칸 안쪽으로 숨겼다. 몸을 일으켜보려 했으나 힘없는 팔이 자꾸만 무너지며 몇 차례 더 바닥과 조우해야 했다.



누군가가 화장실에 들어오는 소리가 들려 숨을 죽였다. 미국식 화장실이 아니어서 다행이라고 생각했다. 아래가 뻥 뚫린 미국식 화장실이었다면 옆 칸을 이용하는 사람과 눈도 마주쳤을 거다. 아, 휠체어를 타고 들어갈 수 있는 칸이 공중화장실엔 무조건 있으니 이런 일은 생기지 않으려나? 꼬리에 꼬리를 무는 질문을 생각하며 나는 바닥에 붙어 있었다.



화장실이 다시 조용해지고 나서야 큰 기합을 내뱉으며 간신히 상체를 일으켰다. 모자란 힘에 얼굴 여기저기가 화장실 벽에 문대지고 나서야 중심을 잡을 수 있었다. 이제 하체를 세울 차례다. 내키지 않았지만 방법이 없어 변기를 붙잡고 벽에 뒤꿈치를 붙여 발을 힘껏 밀었다. 몇 차례 시도 끝에 변기에 올라타듯 몸을 일으킬 수 있었다. 숨을 헉헉대며 몰아쉬고 급한 일을 해결하고 나서야 여러 감정이 몰려왔다.



살짝 들린 손톱에서는 피가 나고 있었다. 골반에는 큰 멍이 들었다. 온몸이 오염된 것 같았다. 미술관의 잘 관리된 공중화장실이었다는 점이 그나마 나를 위로했다. 화장실에 간 애인이 왜 돌아오지 않는지 걱정되기 시작한 파트너에게서 전화가 오기 시작했다. 나 넘어졌어. 곧 갈게, 하고 벗겨진 신발을 신고 옷매무새를 정리했다.



여전히 수치스러웠다. 이 세상을 살아가자니 종종 많은 수치를 감당해야 한다. <쾌적한 사회의 불쾌함> 저자 구마시로 도루의 말, 쾌적한 도시를 위해 인간이 개조되는 현상인 ‘사회적 표백’이라는 문구가 떠올랐다. 그는 사람들이 무해한 존재가 되기 위해 질식하고 있다고 했다. 나는 동시에 삐끗하기만 하면 자꾸만 추해지는 사람들을 떠올렸다. 그들은 몸에 수치심을 주렁주렁 달고 산다. 용을 쓰며 공중화장실 일반 칸에 들어가려다 주르륵 넘어지고 만 나처럼, 누군가는 휘어진 발에 구두를 신지 못해 수치스럽다. 자신이 느끼는 성별과 같은 화장실에 들어갈 수 없어서 수치스럽고, 유아차를 끌고서는 화장실 문을 닫을 수 없어 문을 활짝 연 채로 소변을 봐서 수치스럽다.



이 도시는 우리를 위해 지어지지 않았고, 우리는 그 도시에 몸을 끼워 맞추려다 먼저 수치심을 배운다. 머쓱한 얼굴로 카페에 돌아와 애인에게 인사했다. 지금 더러우니까 만지지 마, 하면서.