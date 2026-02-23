정원오 “성수동 탐내는 오세훈, 성동구청장 출마하는 건 어떤가”

‘성수동의 성공’ 두고 두 유력 후보 공방

정원오 성동구청장이 23일 오세훈 서울시장을 향해 “성수동에 이토록 관심을 가지시니 성동구청장에 직접 출마해 보시는 건 어떻겠느냐”라고 밝혔다.

오 시장이 전날 진행한 북토크에서 “지금 성수동을 만든 것은 서울숲 조성과 IT진흥지구 지정, 열정있는 자영업자들”이라고 말한 것을 겨냥한 발언이다.

오 시장은 이날 “성수동 같은 준공업지역이 서울에서 제일 낙후한 곳이었고, 그래서 IT진흥지구로 지정했으며, 이명박 전 시장 시절 만든 서울숲이 유동인구 수 만 명을 공급했다”라고 말했다. 즉 성동구의 성장은 이명박 전 시장과 오 시장이 만들어냈다는 얘기다.

정 구청장은 SNS를 통해 이같은 주장을 전면으로 반박했다.

그는 “성수동은 어느 날 갑자기 만들어지지 않았다. 그 가능성에 불을 붙인 건 성수의 사람들이었다”라면서 “홍대와 합정의 높은 임대료에 밀려온 청년의 고충에서 ‘젠트리피케이션 방지 정책’이 탄생했고, 문화예술인, 크리에이터, 스타트업과 나눈 대화에서 ‘붉은 벽돌 건축물 보존지원 조례’가 만들어졌다”라고 밝혔다.

정 구청장은 임기 중 도시재생 시범지구를 ‘서울숲 카페거리’로 조성하고, 소셜 벤처 지원 정책으로 성수동의 청년 벤처인들이 성장할 수 있었다고도 했다.

또 성동구가 집중 투자를 해온 복합문화공간 ‘언더스탠드 에비뉴’가 들어서면서 한 해 7000만명이 찾는 동네가 됐다고 설명했다.

정 구청장은 그러면서 “저와 성동구는 (성수동의 성장에) 조연을 맡았다”며 “성수동을 만든 게 아니라 움직이려는 힘이 제대로 흐를 수 있도록 길을 터준 것”이라고 밝혔다.

성수동 내부에서 자생적으로 자라날 수 있는 가능성을 터주고, 행정으로 독려한 결과가 지금의 모습을 만들었다는 얘기다.

정 구청장은 “오 시장은 성수동이 왜 떴는지, 그 이유를 제대로 알지 못한다”면서 “그러니 서울시가 IT진흥지구를 지정해서 지식산업센터가 입주한 덕분이라는 엉뚱한 주장을 하는 것”이라고 했다.

특히 성수동은 본래 준공업지역이라 별도의 지구 지정을 하지 않아도 지식산업센터 조성이 가능했다고 반박했다.

그러면서 “무엇보다 오세훈 시장은 도시재생에 반대한 분”이라며 “그런 분이 도시재생으로 뜬 성수동을 탐내시니 안타깝다”고 했다.