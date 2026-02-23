한·브라질, ‘전략적 동반자 관계’로 밀착

이 대통령·룰라, 청와대 정상회담

4개년 행동계획·MOU 10건 성과

양국, 희토류 등 핵심광물 포함

우주항공·문화 등 산업 전 분야 협력 약속

브라질 광물·한국 기술 서로를 끌어당겼다

남미 최대 경제공동체 ‘메르코수르’와

무역 협상 조속 재개 필요성 공감

룰라, 소고기 수출 제안도…만찬 땐

‘브라질산 치킨·한국 맥주’ 우호 다져

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령이 23일 정상회담을 하고 양국 관계를 포괄적 협력 동반자 관계에서 전략적 동반자 관계로 격상하기로 했다. 두 정상은 공급망과 핵심 광물을 비롯한 다양한 분야에서 실질 협력을 강화하기 위한 로드맵인 한·브라질 4개년 행동계획을 채택했다.



이 대통령은 이날 청와대에서 열린 정상회담 모두발언에서 “두 나라 관계를 전략적 동반자 관계로 격상하기로 한 만큼 경제협력 지평을 더 확대하게 될 것”이라며 “핵심 광물, 환경, 우주산업, 문화, 중소기업에 이르기까지 광범위한 영역으로 협력을 넓혀갈 것”이라고 말했다.



룰라 대통령은 “전략적 동반자 관계를 다루게 돼 너무나 기쁜 마음”이라며 “핵심 광물, 반도체, 녹색 수소, 제약, 항공, 우주와 같은 전략적 부문에서 양국의 생산 통합을 강화할 것”이라고 밝혔다.



양 정상은 양국 관계의 구체적 청사진으로 ‘한·브라질 4개년 행동계획’을 채택해 정치·경제·실질 협력·민간 교류 등 포괄적 협력을 강화하기로 했다. 브라질·아르헨티나·우루과이 등이 속한 남미 최대 경제공동체인 메르코수르와 한국 간 무역협정 체결을 위한 협상 재개의 필요성에도 뜻을 모았다.



이 대통령은 회담 직후 공동언론발표에서 “한국과 남미 공동시장 간 무역협정 체결을 위한 협상을 조속히 재개할 필요가 있다는 점을 설명드렸고, 룰라 대통령도 무역협정 체결이 긴요한 과제라는 점에 깊이 공감했다”고 말했다.



양 정상은 우주·항공·방위산업 등 미래 산업 분야의 공급망 협력과 희토류 등 핵심 광물 협력을 특히 강화하기로 했다. 이 대통령은 “브라질 수송기 제조에 우리 부품기업이 참여하는 방식으로, 항공 분야에서도 공급망 협력이 진행 중”이라며 “앞으로 협력은 차세대 민항기 공동개발 등 한 단계 높은 수준을 향해 나아갈 것”이라고 말했다. 룰라 대통령도 “핵심 광물 공급망에 높은 부가가치를 창출할 다양한 가능성이 존재하며 첨단기술, 반도체, 인공지능 분야에서도 협력의 여지는 매우 크다”고 했다.



양국 정부·기관은 이날 중소기업·보건·농업 등의 분야에서 총 10개의 양해각서(MOU)·약정을 체결했다. ‘중소기업 협력 MOU’를 통해 기존 대기업 중심의 교역을 중소기업으로 다변화하고, ‘보건 규제협력 MOU’로는 K화장품의 브라질 진출을 가속화하기로 했다. 농업 분야에서도 농업기술 협력 등 MOU 3건을 체결했다. 룰라 대통령은 “브라질산 소고기 수출을 위한 위생 검역이 조속히 마무리되면 한국 소비자에게 이익이 될 수 있음을 충분히 설명했다”고 밝혔다.



앞서 이 대통령은 룰라 대통령과 회담 전 SNS에 “빨리 만나고 싶다. 나의 영원한 동지 룰라 대통령님, 환영한다”는 글을 올렸다. 이 대통령은 “(룰라 대통령은) 소년노동자 출신”이라며 “삶과 정치에서 한발 앞서가신 대통령님의 길이 나의 인생 역정과 너무도 닮았다”고 했다.



이날 룰라 대통령 환영식은 취타대 70여명을 포함한 전통의장대 280여명, 어린이 환영단 25명이 참여해 성대하게 이뤄졌다. 청와대는 2017년 11월 도널드 트럼프 미국 대통령의 국빈 방한 때와 같은 규모라고 설명했다.



이 대통령이 룰라 대통령 부부를 위해 마련한 국빈 만찬에는 양국의 문화 화합을 보여주는 메뉴가 준비됐다.



넷플릭스 예능 <흑백요리사2>에 출연한 유용욱 셰프가 브라질의 소고기 꼬치 요리에 착안한 바비큐 요리를 선보이고, 브라질 망고와 제철 동해안 대게를 활용한 전채 요리 등이 제공됐다. 건배주로는 브라질 국민 주류인 카샤사를 활용한 칵테일이 올랐다.



만찬이 끝난 뒤에도 양 정상은 부부 동반으로 치맥 회동 등 친교 일정을 이어갔다. 청와대는 “한국에 수입되는 닭고기의 약 80%가 브라질산”이라며 “브라질산 닭고기로 만든 치킨과 브라질 닭 요리를 브라질 현지에 진출한 한국 생맥주와 함께 대접했다”고 밝혔다.

