코스피 장중 5900선 터치…‘트럼프발 불안감’은 여전

코스피가 장중 5900선을 넘기는 등 23일 아시아 증시가 일제히 강세를 보였다.

미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 달러가 약세를 보인 영향이다.

코스피가 오르고 환율이 떨어지는 등 국내 금융시장이 긍정적 방향으로 움직인 배경으로 '미국의 관세 동력 약화'가 꼽힌다.

입력 2026.02.23 20:27

수정 2026.02.23 20:28

  • 김경민 기자

미 불신 확산에 아시아 증시 강세

환율도 6.6원 내려 달러당 1440원

중동 리스크 등 불확실성 그대로

코스피가 장중 5900선을 넘기는 등 23일 아시아 증시가 일제히 강세를 보였다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책 동력이 꺾이고, 미국에 대한 불신으로 글로벌 자금의 ‘탈미국’ 현상이 이어질 것이란 기대 때문이다.

이날 코스피는 전장보다 37.56포인트(0.65%) 오른 5846.09에 거래를 마감하며 3거래일 연속 상승했다. 장 초반엔 2.12% 급등해 5931.86까지 오르며 처음으로 5900선을 넘기기도 했다. 코스피 외에도 홍콩 증시가 2% 넘게 급등하는 등 아시아 증시가 상승세를 보였다.

원화도 강세였다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장보다 6.6원 내린 달러당 1440원에 주간거래를 마쳤다. 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결 이후 달러가 약세를 보인 영향이다.

코스피가 오르고 환율이 떨어지는 등 국내 금융시장이 긍정적 방향으로 움직인 배경으로 ‘미국의 관세 동력 약화’가 꼽힌다.

다만 시장이 체감하는 불확실성은 여전하다. 이날 장중 비트코인은 5% 가까이 급락해 6만5000달러 밑으로 떨어졌고, 미국 증시 선물 하락에 연동해 코스피도 상승분을 대거 반납했다. 반면 국제 금 선물가격이 5200달러에 육박하는 등 안전자산은 강세를 보였다. 트럼프 대통령이 무역법 122조를 근거로 전 세계에 15% 관세를 부과하기로 하는 등 ‘플랜B’를 가동하고 있는 데다 중동 지정학적 위험이 커질 수도 있기 때문이다.

댓글