김정은 총비서 재추대…북 ‘유일영도체제’ 굳혀

김정은 북한 국무위원장이 노동당 총비서로 다시 추대됐다.

올해 집권 15년차인 김 위원장의 유일영도체제가 공고화된 것으로 평가된다.

조선중앙통신과 노동신문은 23일 전날 9차 당대회 4일차 회의에서 만장일치로 김 위원장을 총비서로 재추대했다고 보도했다.

김정은 총비서 재추대…북 ‘유일영도체제’ 굳혀

입력 2026.02.23 20:34

  • 곽희양 기자

김정은, 9차 당대회서 당 총비서로 추대. 연합뉴스

김정은, 9차 당대회서 당 총비서로 추대. 연합뉴스

김정은 북한 국무위원장(사진)이 노동당 총비서로 다시 추대됐다. 김 위원장 사상이 당 규약에 담겼고, 원로그룹은 퇴진했다. 올해 집권 15년차인 김 위원장의 유일영도체제가 공고화된 것으로 평가된다.

조선중앙통신과 노동신문은 23일 전날 9차 당대회 4일차 회의에서 만장일치로 김 위원장을 총비서로 재추대했다고 보도했다.

대회 결정서는 김 위원장을 “조선민주주의인민공화국의 강대성과 불패성을 대표할 수 있는 유일한 분”이라고 칭했다. 결정서는 “핵무력을 중추로 하는 나라의 전쟁 억제력이 비약적으로 제고됐다”며 “(김 위원장이) 혁명에 유리한 국제적 환경을 마련하셨다”고 밝혔다.

회의에선 2022년 김 위원장이 내놓은 ‘새 시대 5대 당 건설노선’이 당 규약에 새로 담겼다.

요직인 당 중앙위원회 위원 138명과 후보위원 111명도 선출됐다. 빨치산 2세대이자 김 위원장 집권 초부터 요직을 맡아온 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 제외됐다. 군부 원로인 박정천 당비서와 리병철 당 군수정책담당 총고문도 빠졌다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “선대의 후광이나 원로들의 지지 없이 김 위원장의 유일영도체제가 가능해졌음을 의미한다”고 말했다.

