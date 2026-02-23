창간 80주년 경향신문

전국 시도마다 ‘장애친화병원’ 생긴다

본문 요약

정부가 전국 시도에 장애인 분만·건강검진 등에 특화된 '장애친화 의료기관'을 1개 이상 확충하고, 장애인 건강주치의 제도를 활성화해 방문재활 등 일상적 건강관리를 지원하기로 했다.

장벽 없는 의료 이용, 재활을 통한 퇴원·지역사회 복귀, 2차 장애 예방·건강증진, 정책 인프라 등 4대 추진전략이 포함됐다.

정부는 장애친화 의료기관을 시도별로 1곳 이상 확충하고, 2030년까지 산부인과, 건강검진기관, 발달장애인 거점병원 등 세부 기능을 3개 이상 한데 모은 장애친화병원을 도입할 계획이다.

전국 시도마다 '장애친화병원' 생긴다

입력 2026.02.23 20:35

  • 김찬호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

장애인 건강 종합계획 첫 확정

침대형 휠체어용 교통수단 도입

주치의 방문재활 서비스 활성화

정부가 전국 시도에 장애인 분만·건강검진 등에 특화된 ‘장애친화 의료기관’을 1개 이상 확충하고, 장애인 건강주치의 제도를 활성화해 방문재활 등 일상적 건강관리를 지원하기로 했다. 장애인의 건강권을 보장하고 의료 접근성을 개선하기 위한 국가 차원의 청사진이 처음으로 나왔다.

보건복지부는 23일 제1차 장애인 건강보건관리 종합계획(2026~2030년)을 발표했다. 이는 장애인 건강권 및 의료 접근성 보장에 관한 법률에 근거해 수립된 최초의 장애인 건강 분야 단독 종합계획이다. 장벽 없는 의료 이용, 재활을 통한 퇴원·지역사회 복귀, 2차 장애 예방·건강증진, 정책 인프라 등 4대 추진전략이 포함됐다.

정부는 장애친화 의료기관을 시도별로 1곳 이상 확충하고, 2030년까지 산부인과, 건강검진기관, 발달장애인 거점병원 등 세부 기능을 3개 이상 한데 모은 장애친화병원(가칭)을 도입할 계획이다. 병원 이동이 어려운 중증 와상장애인을 위해 침대형 휠체어 탑승이 가능한 교통수단 도입도 확대한다.

퇴원 후 거주지 인근에서 치료를 이어갈 수 있도록 재활 의료망도 강화한다. 회복기 재활의료기관과 권역재활병원을 확충하고, 장애인이 지역사회에 정착할 수 있도록 주거·의료·요양·돌봄 서비스를 묶어 제공하는 장애인 의료·요양 통합돌봄 사업을 전국으로 확대한다. 장애인 건강주치의 제도를 활성화하고, 방문재활 서비스를 도입해 집에서도 전문적인 건강관리를 받을 수 있도록 한다.

장애인은 비장애인과 비교해 건강지표 격차가 크다. 2023년 조사에 따르면, 제때 의료 서비스를 받지 못한 장애인 비율은 17.3%로 전체 인구(5.3%)보다 3배 이상 높다. 고혈압(52.8%)과 당뇨(34.7%) 등 만성질환 보유율도 비장애인(각 21.7%, 14.5%)보다 높다.

이는 이동이나 의사소통이 어려운 탓에 제때 진료를 받지 못하기 때문으로 분석됐다.

장애 유형과 특성을 고려한 맞춤형 지원과 정책 인프라도 구축한다. 최근 췌장장애 기준을 신설한 데 이어 심장·호흡기·간 등 소수장애 등록 기준을 개선해 복지 사각지대를 줄인다. 장애인 건강검진기관은 2030년까지 112개 이상으로 확충하고, 정확한 현황 파악을 위해 지역사회 건강조사나 감염병 실태조사 등 국가 통계에 장애인 구분을 명확히 추가할 예정이다.

복지부는 “제1차 종합계획은 향후 5년간 장애인 건강권이 나아갈 길을 제시하는 새 이정표”라며 “이행 현황을 지속적으로 모니터링하고 현장의 목소리에 귀 기울여 장애인이 체감할 수 있는 정책을 만들어 나가겠다”고 했다.

