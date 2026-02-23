“보치아 도전할 세종시 중증장애 학생 손~”

교육청 최초 ‘중증장애 스포츠단’

세종시교육청이 전국 시도교육청 가운데 처음으로 ‘중증장애인 스포츠단’을 창단했다. 세종시교육청은 23일 세종시장애인체육회에서 중증장애인 스포츠단(보치아) 창단식을 개최했다. 전국 시도교육청 최초의 중증장애인 스포츠단 출범이다. 세종시교육청은 “중증장애인의 지속적인 체육 참여 기반을 마련하고 장애인 스포츠 저변 확대에 기여하기 위해 창단했다”며 “학교와 지역사회가 협력해 특수교육대상학생의 성장과 삶의 질을 높이는 중요한 이정표가 될 것”이라고 설명했다.



보치아는 중증장애 선수가 자신의 역량을 발휘할 수 있는 대표적인 장애인 스포츠다. 고도의 집중력과 전략이 요구되는 종목이다. 선수 개인의 기량뿐 아니라 팀워크와 전술 운영 능력이 중요한 경기로 꼽힌다. 세종시교육청은 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 성장할 수 있도록 세종시장애인체육회와 협력해 선수 선발부터 훈련, 대회 참가, 현장 지원까지 운영 전반을 체계적으로 지원할 계획이다.



세종시교육청은 다음달 북부특수교육지원센터를 확장 이전해 읍면 지역 학생들의 특수교육 서비스 질을 높일 계획이다. 내년에는 특수교육종합지원센터를 개원해 종합 지원 체계를 구축함으로써 특수교육대상학생 지원을 한층 강화한다는 방침이다. 구연희 세종시교육감 권한대행은 “세종시장애인체육회와 협력해 보치아팀을 안정적으로 운영해 나가겠다”고 말했다.

