새 대법관 후보 임명제청 한 달 이상 지체…왜?

내달 3일 퇴임하는 노태악 후임 여당과 사법개혁 갈등 파장인 듯 청문회 등 한동안 공백 불가피

새 대법관 후보 제청이 ‘감감무소식’이다. 대법원장이 다음달 3일 퇴임을 앞둔 노태악 대법관의 후임 대법관 후보를 임명 제청해야 하는데 한 달이 넘도록 이뤄지지 않으면서다. 국회 인사청문회 일정 등까지 고려하면 대법관 공백이 불가피한 가운데 사법개혁 파장까지 겹쳐 공백이 장기화하는 것 아니냐는 우려가 나온다.



조희대 대법원장은 지난달 21일 대법관 후보추천위원회로부터 4명의 후보(김민기 수원고법 고법판사·박순영 서울고법 고법판사·손봉기 대구지법 부장판사·윤성식 서울고법 부장판사)를 추천받았다. 하지만 한 달이 지나도록 최종 후보를 이재명 대통령에게 제청하지 않고 있다.



통상 대법원장은 후보추천위의 추천을 받고 1~2주 내에 1명을 골라 대통령에게 제청해왔다. 대법관 후보는 대법원장이 대통령에게 제청하면, 대통령이 국회에 임명동의안을 보내 인사청문회를 하고, 국회 본회의 표결을 거쳐 임명한다. 사법부와 청와대는 대체로 후보를 제청하는 과정에서 조율을 해왔다.



후보 제청이 이례적으로 늦어지자 법조계에는 여러 추측이 나돈다. 먼저 사법부가 여당과 사법개혁안을 두고 겪는 갈등의 파장이 미친 것 아니냐는 분석이 나온다. 정부·여당이 사법부의 반대 의견에도 대법관 증원, 재판소원, 법왜곡죄 등 사법개혁 3법 입법 처리를 강력 추진하면서 후보자 조율이 늦어지고 있다는 것이다.



사법부와 청와대가 각각 선호하는 후보가 달라 조율에 속도가 나지 않는 것 아니냐는 추측도 있다.



새 대법관 제청이 이번주 이뤄지더라도 노 대법관 퇴임 뒤 공백은 불가피한 상황이다. 국회 인사청문회와 임명동의안 표결에 1개월가량 걸리기 때문이다. 조 대법원장은 지난 12일 출근길에 새 대법관 후보 제청에 관한 취재진 질문에 “다음에 필요하면 다시 말씀드리겠다”고만 했다.

