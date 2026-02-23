창간 80주년 경향신문

새 대법관 후보 임명제청 한 달 이상 지체…왜?

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

새 대법관 후보 제청이 '감감무소식'이다.

대법관 후보는 대법원장이 대통령에게 제청하면, 대통령이 국회에 임명동의안을 보내 인사청문회를 하고, 국회 본회의 표결을 거쳐 임명한다.

사법부와 청와대는 대체로 후보를 제청하는 과정에서 조율을 해왔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

새 대법관 후보 임명제청 한 달 이상 지체…왜?

입력 2026.02.23 20:38

수정 2026.02.23 20:39

펼치기/접기
  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

내달 3일 퇴임하는 노태악 후임

여당과 사법개혁 갈등 파장인 듯

청문회 등 한동안 공백 불가피

새 대법관 후보 제청이 ‘감감무소식’이다. 대법원장이 다음달 3일 퇴임을 앞둔 노태악 대법관의 후임 대법관 후보를 임명 제청해야 하는데 한 달이 넘도록 이뤄지지 않으면서다. 국회 인사청문회 일정 등까지 고려하면 대법관 공백이 불가피한 가운데 사법개혁 파장까지 겹쳐 공백이 장기화하는 것 아니냐는 우려가 나온다.

조희대 대법원장은 지난달 21일 대법관 후보추천위원회로부터 4명의 후보(김민기 수원고법 고법판사·박순영 서울고법 고법판사·손봉기 대구지법 부장판사·윤성식 서울고법 부장판사)를 추천받았다. 하지만 한 달이 지나도록 최종 후보를 이재명 대통령에게 제청하지 않고 있다.

통상 대법원장은 후보추천위의 추천을 받고 1~2주 내에 1명을 골라 대통령에게 제청해왔다. 대법관 후보는 대법원장이 대통령에게 제청하면, 대통령이 국회에 임명동의안을 보내 인사청문회를 하고, 국회 본회의 표결을 거쳐 임명한다. 사법부와 청와대는 대체로 후보를 제청하는 과정에서 조율을 해왔다.

후보 제청이 이례적으로 늦어지자 법조계에는 여러 추측이 나돈다. 먼저 사법부가 여당과 사법개혁안을 두고 겪는 갈등의 파장이 미친 것 아니냐는 분석이 나온다. 정부·여당이 사법부의 반대 의견에도 대법관 증원, 재판소원, 법왜곡죄 등 사법개혁 3법 입법 처리를 강력 추진하면서 후보자 조율이 늦어지고 있다는 것이다.

사법부와 청와대가 각각 선호하는 후보가 달라 조율에 속도가 나지 않는 것 아니냐는 추측도 있다.

새 대법관 제청이 이번주 이뤄지더라도 노 대법관 퇴임 뒤 공백은 불가피한 상황이다. 국회 인사청문회와 임명동의안 표결에 1개월가량 걸리기 때문이다. 조 대법원장은 지난 12일 출근길에 새 대법관 후보 제청에 관한 취재진 질문에 “다음에 필요하면 다시 말씀드리겠다”고만 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글