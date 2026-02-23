24일 경상권에 눈·비…이렇게 반가울 수가

이틀 동안 최고 10㎝ 이상 쌓일 듯 전국 대부분에도 내일까지 내려 기승 부렸던 한파·황사는 ‘잠잠’

24일 전국 대부분 지역에 눈과 비가 내리겠다. 경북과 경남 일부 내륙에는 10㎝ 넘는 많은 눈이 쏟아질 가능성이 있다.



기상청은 주말부터 기승을 부렸던 한파와 황사 등 복합적인 위험 기상 현상이 수그러들고, 24일 오전부터는 전국적으로 눈과 비가 내리겠다고 23일 밝혔다. 공상민 기상청 예보분석관은 “상층의 강한 바람대가 한반도 북쪽을 지나면서 남쪽의 차고 따뜻한 공기의 경계가 강화되겠다”며 “이로 인해 제주도 남쪽 해상에서 저기압이 발달해 남해안에는 비, 그 밖의 지역에는 비나 눈이 내릴 것으로 예상된다”고 말했다.



제주도와 전라 서해안에서 시작된 비는 전국으로 확대되겠다. 오전에 내리는 비의 양은 많지 않지만 기온이 낮은 내륙 지역에는 도로 살얼음이 나타나거나 어는 비가 내릴 수 있어 안전에 유의해야 한다.



눈과 비는 24일 오후와 저녁 사이에 집중되겠다. 북쪽에서 내려온 찬 공기와 남쪽의 온난다습한 공기가 충돌하면서 제주와 남해안에 강한 비가 내리겠다.



경상권 내륙에는 따뜻한 공기가 찬 공기 위로 타고 오르며 비가 눈으로 바뀌어 많은 눈이 예상된다. 눈과 비는 25일 새벽, 동해안을 제외한 대부분 지역에서 그치겠다.



24~25일 예상 적설량은 경북·경남 일부 내륙 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상), 대구·경북 동해안 1~5㎝, 충청권과 전라권 1~5㎝이다. 강수량은 제주도 20~80㎜, 부산·울산·경남 10~40㎜, 대구·경북·광주·전남 5~30㎜, 충청권·강원 동해안 산지 5~10㎜, 수도권 1㎜로 예상된다.



기상청은 “수도권 지역의 강수량은 많지 않겠지만, 저기압이 조금만 북상해도 비가 눈으로 바뀌어 내릴 가능성이 있다”고 했다.



당분간 기온은 평년과 비슷하거나 조금 낮겠다. 전국에 눈비가 그친 25일 오후부터 기온이 오르겠다. 다만 동해안은 해상에서 불어오는 동풍의 영향으로 오름세가 높지 않아 동서 간 기온차가 크게 벌어지겠다.

