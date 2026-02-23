창간 80주년 경향신문

경남 함양서 올해 첫 ‘대형산불’…사흘 만에 주불 진화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난 21일 발생해 강풍을 타고 급격하게 확산한 경남 함양 산불이 축구장 320여개 면적의 산림을 태우고 사흘 만에 진화됐다.

경남 밀양시 삼랑진읍 검세리의 야산에서 오후 4시10분쯤 산불이 발생했다.

소방청은 대응 1단계 및 국가소방동원령을 내린 뒤 산불진화헬기 9대, 진화 차량 64대, 전문 인력 183명을 투입해 진화에 나섰다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경남 함양서 올해 첫 ‘대형산불’…사흘 만에 주불 진화

입력 2026.02.23 20:42

수정 2026.02.23 20:43

펼치기/접기

험준한 산악 지형 탓 접근 어려워

축구장 327개 면적, 인명피해 없어

충북 단양·강원 정선도 진화 완료

‘산불 확산 막아라’…바삐 움직이는 소방 헬기 경남 함양군 산불 현장에서 23일 소방 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 소방청은 이날 사흘째 이어진 함양 산불 대응을 위해 2차 국가소방동원령을 발령했다. 함양 | 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

‘산불 확산 막아라’…바삐 움직이는 소방 헬기 경남 함양군 산불 현장에서 23일 소방 헬기가 진화작업을 벌이고 있다. 소방청은 이날 사흘째 이어진 함양 산불 대응을 위해 2차 국가소방동원령을 발령했다. 함양 | 정효진 기자 hoho@kyunghyang.com

지난 21일 발생해 강풍을 타고 급격하게 확산한 경남 함양 산불이 축구장 320여개 면적의 산림을 태우고 사흘 만에 진화됐다.

산림·소방 당국은 23일 “오후 5시쯤 주불 진화가 완료됐다”고 밝혔다. 산불 영향구역은 축구장 327개 면적에 달하는 234㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)로 추정됐다. 올 들어 발생한 첫 대형 산불(산불영향구역 100㏊ 이상)이다. 인명피해는 발생하지 않았으나, 비닐하우스 1동과 농막 1동이 전소됐고 주민 164명이 대피했다.

산불은 지난 21일 오후 9시14분쯤 마천면 창원리에서 발생했다. 이틀째인 22일 오후 진화율이 66%까지 높아졌지만, 밤사이 초속 8.5m의 강풍이 불며 이날 오전 한때 진화율이 32%까지 떨어졌다. 두 차례 국가소방동원령을 내린 소방청은 일출과 동시에 산불 현장에 소방 헬기 115대, 산불전문진화차 10대 등 장비 250대, 인원 1600명을 투입해 진화에 나섰다.

박은식 산림청장 직무대리는 이날 현장브리핑에서 “45도 경사면과 낙엽 밑에 숨은 불씨로 진화에 어려움이 많았다”며 “주불 진화 후에도 헬기 10여대를 현장에 배치하고 뒷불 감시 체계를 철저히 유지하겠다”고 밝혔다.

이날도 전국 곳곳에서 산불이 잇따랐다. 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리의 야산에서 오후 4시10분쯤 산불이 발생했다. 소방청은 대응 1단계 및 국가소방동원령을 내린 뒤 산불진화헬기 9대, 진화 차량 64대, 전문 인력 183명을 투입해 진화에 나섰다. 인근 마을과 요양병원 등엔 대피령이 내려졌다.

충북 단양에서는 야산에서 길을 잃은 80대가 추위를 피하려고 피운 불이 산불로 번졌다. 당국은 진화차량 46대와 소방과 공무원, 의용소방대 등 총 527명을 동원해 6시간여 만인 이날 오전 7시50분쯤 주불 진화를 완료했다. 강원 정선군 신동읍 방제리 미륵암 옆 도로변에서도 불이 나 인근 야산 0.5㏊를 태우고 약 1시간40분 만에 진화됐다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글