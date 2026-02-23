경남 함양서 올해 첫 ‘대형산불’…사흘 만에 주불 진화

험준한 산악 지형 탓 접근 어려워 축구장 327개 면적, 인명피해 없어 충북 단양·강원 정선도 진화 완료

지난 21일 발생해 강풍을 타고 급격하게 확산한 경남 함양 산불이 축구장 320여개 면적의 산림을 태우고 사흘 만에 진화됐다.



산림·소방 당국은 23일 “오후 5시쯤 주불 진화가 완료됐다”고 밝혔다. 산불 영향구역은 축구장 327개 면적에 달하는 234㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)로 추정됐다. 올 들어 발생한 첫 대형 산불(산불영향구역 100㏊ 이상)이다. 인명피해는 발생하지 않았으나, 비닐하우스 1동과 농막 1동이 전소됐고 주민 164명이 대피했다.



산불은 지난 21일 오후 9시14분쯤 마천면 창원리에서 발생했다. 이틀째인 22일 오후 진화율이 66%까지 높아졌지만, 밤사이 초속 8.5m의 강풍이 불며 이날 오전 한때 진화율이 32%까지 떨어졌다. 두 차례 국가소방동원령을 내린 소방청은 일출과 동시에 산불 현장에 소방 헬기 115대, 산불전문진화차 10대 등 장비 250대, 인원 1600명을 투입해 진화에 나섰다.



박은식 산림청장 직무대리는 이날 현장브리핑에서 “45도 경사면과 낙엽 밑에 숨은 불씨로 진화에 어려움이 많았다”며 “주불 진화 후에도 헬기 10여대를 현장에 배치하고 뒷불 감시 체계를 철저히 유지하겠다”고 밝혔다.



이날도 전국 곳곳에서 산불이 잇따랐다. 경남 밀양시 삼랑진읍 검세리의 야산에서 오후 4시10분쯤 산불이 발생했다. 소방청은 대응 1단계 및 국가소방동원령을 내린 뒤 산불진화헬기 9대, 진화 차량 64대, 전문 인력 183명을 투입해 진화에 나섰다. 인근 마을과 요양병원 등엔 대피령이 내려졌다.



충북 단양에서는 야산에서 길을 잃은 80대가 추위를 피하려고 피운 불이 산불로 번졌다. 당국은 진화차량 46대와 소방과 공무원, 의용소방대 등 총 527명을 동원해 6시간여 만인 이날 오전 7시50분쯤 주불 진화를 완료했다. 강원 정선군 신동읍 방제리 미륵암 옆 도로변에서도 불이 나 인근 야산 0.5㏊를 태우고 약 1시간40분 만에 진화됐다.

