인천·아산·화순·관악, 최우수 혁신 지방정부

인천시와 충남 아산시 등이 지방정부 혁신평가에서 최우수기관으로 선정됐다. 23일 행정안전부가 발표한 ‘2025년도 지방정부 혁신평가 결과’를 보면 인천시와 아산시, 전남 화순군, 서울 관악구 등 4곳이 최우수기관으로 뽑혔다.



인천시는 ‘천원주택’ 등 일상과 밀접한 5대 생활 분야(주거·교통·문화·물류·식비)에서 공공서비스 비용을 낮춰 생활비 부담을 덜어주는 복지 패키지를 시행한 점이 좋은 평가를 받았다.



아산시는 지역 대학 학생들의 역외 유출을 막고, 디스플레이 인력난을 해소하는 등 디스플레이를 활용한 산·관·학 협력 모델을 구축했다. 이를 통해 취업률 100%, 2년 이상 장기근속률 제고 등 청년 정착인구 증가에 기여했다.



화순군은 소방·경찰·의료기관 등 8개 유관기관이 참여한 응급의료체계를 구축하고, 24시간 응급실을 확대하는 등 의료복지 사각지대를 해소하는 데 노력한 점이 높은 평가를 받았다. 이를 통해 관내 119 이송률 상승 및 관외 이송률 감소 효과가 확인됐다.



관악구는 1인 가구 비율이 높은 지역 특성을 반영해 전 동에 ‘작은 1인가구지원센터’를 출범시킨 데 이어 교육·여가·관계망·건강·특화사업을 결합한 원스톱 모델을 통해 공급자 중심에서 수요자 밀착형 통합 지원 체계로 전환했다.



행안부의 지방정부 혁신평가는 전국 243개 지방정부(광역 17개, 기초 226개)를 대상으로 한 해 동안 지방행정 혁신을 위해 기울인 노력과 이루어낸 성과를 종합적으로 판단한다.

