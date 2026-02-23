맞벌이 가정 걱정 없게…서울 초등생 자정까지 ‘야간 돌봄’

‘아침돌봄센터’ 5곳 추가 운영도

서울시가 초등학생 자녀를 둔 맞벌이 가정의 돌봄 공백을 해소하기 위해 퇴근 후 최대 밤 12시까지 이용할 수 있는 ‘야간 연장 돌봄’을 시작한다. 출근 시간 공백 해소를 위한 아침돌봄 키움센터도 25곳에서 30곳으로 늘린다.



23일 서울시에 따르면 기존 오후 8시까지였던 돌봄 시간을 최대 밤 12시까지로 연장한다. 야간 돌봄 서비스는 지역아동센터 49곳과 우리동네키움센터 3곳에서 실시한다.



연장 시간은 센터별로 탄력 운영한다. 야간 돌봄 서비스를 제공하는 50곳(지역아동센터 47곳·우리동네키움센터 3곳)은 오후 10시까지 문을 연다. 지역아동센터 중 2곳(중랑·양천구)은 밤 12시까지 연장 운영한다.



이른 아침 시간대 돌봄 공백 해소에도 나선다. 시는 지난달부터 기존 25곳이었던 ‘서울형 아침돌봄 키움센터’를 수요가 높은 지역 위주로 5곳 늘려 총 30곳으로 확대했다. 운영 시간은 등교 전인 오전 7시부터 9시까지이다. 추가된 지역은 아침 돌봄 수요가 높은 중랑·은평·서대문·양천·동작구 등 총 5개 자치구다. 초등학생(6~12세)을 키우는 맞벌이 부부라면 소득 수준에 관계없이 누구나 돌봄을 이용할 수 있다.

