멕시코, 미국 압박에 ‘마약왕’ 제거…조직원들 전국서 폭동 일으켜

군 공격·펜타닐 밀수출 일삼아 백악관 “합동 TF팀 역할 수행”

멕시코 정부가 악명 높은 마약 밀매 집단인 ‘할리스코 신세대 카르텔’(CJNG)의 창립자이자 수장인 네메시오 오세게라 세르반테스(일명 ‘엘 멘초’)를 사살했다. 오세게라 사망 이후 CJNG 조직원들이 멕시코 20개주에서 폭동을 일으켜 도로가 봉쇄되고 일부 항공편 운항이 중단됐다.



22일(현지시간) AP통신에 따르면 멕시코 국방부는 오세게라가 할리스코주 타팔파에서 벌어진 체포 작전 중 다쳤고 멕시코시티로 이송되던 중 사망했다고 성명을 통해 밝혔다. 현장에서 4명이 총탄에 맞아 즉사했고 오세게라를 포함한 3명이 다친 후 숨졌다. 당국은 조직원 2명을 추가로 체포했으며 장갑차와 로켓발사기 등 무기를 압수했다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 작전에 참여한 기관들을 치하하면서 “우리는 멕시코의 평화와 안전, 정의, 복지를 위해 매일 노력하고 있다”고 말했다.



2009년 결성된 CJNG는 지난 10년간 마약 생산·유통, 사기, 갈취 등을 통해 세력을 확장했으며 코카인, 메스암페타민, 펜타닐 등을 미국으로 밀반입해왔다. CJNG는 여러 멕시코 정치인 암살을 계획하고 군을 공격하는 등 대담한 폭력을 저지르는 범죄조직으로 알려져 있다. 미 국무부는 CJNG를 외국 테러 조직으로 지정했으며 오세게라에게 최대 1500만달러(약 216억원)의 현상금을 걸었다.



멕시코 당국의 이번 작전은 도널드 트럼프 대통령의 압박에 따른 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 셰인바움 대통령에게 카르텔 소탕 작전을 진행하지 않으면 미군이 개입하겠다고 위협해왔다.



미 백악관은 멕시코군의 작전에 미국이 정보 지원을 제공했다고 밝혔다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 엑스에서 “트럼프 정부는 이번 작전과 관련한 협력, 성공적인 임무 수행에 대해 멕시코군에 찬사를 보낸다”고 말했다. 미 국방부 관계자는 미국의 범정부 합동 태스크포스가 이번 작전에서 “일정한 역할을 수행했다”고 CNN에 말했다.



오세게라 사살 이후 멕시코 32개주 중 20개주에서 카르텔 조직원들이 폭동을 일으켰다.



이들은 도로를 차량으로 가로막은 뒤 차량에 불을 질렀다. 할리스코 주도 과달라하라의 거리에는 사이렌과 헬리콥터 소리가 울려 퍼졌고 상점들은 문을 닫았다.

