중국 3세대 핵잠수함 진수 확인

홍콩 매체, 위성사진 분석·포착…최근 5년간 미국 건조 규모 추월

중국이 차세대 095형(중국명 쑤이급) 핵추진 공격 잠수함을 진수한 사실이 위성사진을 통해 확인됐다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 23일 보도했다. SCMP에 따르면 군사정보기업 제인스와 해군 전문 매체 네이벌뉴스는 지난 9~12일 랴오닝성 보하이 조선소를 촬영한 위성사진을 분석해 해당 잠수함의 운용 사실을 확인했다.



중국 기술로 건조한 3세대 최신예 잠수함인 095형은 길이 110ｍ에 폭 12~13ｍ이고 배수량은 9000t급이다. 이는 중국 2세대 핵잠수함인 093형(길이 110ｍ, 폭 10ｍ, 배수량 7000t) 대비 선체를 키운 것이다. 095형은 8개의 발사대를 보유해, 발사대 6개가 있는 093형보다 미사일 타격 능력을 한층 강화했다.



SCMP는 095형에 대해 “내부 용적을 확대하고 중량을 경량화했으며 악명 높았던 소음 문제를 해결하는 데 최적화된 구조인 것으로 보인다”며 “이는 095형이 미 해군의 버지니아급 잠수함과 같은, 미·러시아의 3세대 핵잠수함 역량에 필적하도록 설계됐다는 의미”라고 분석했다.



중국은 095형보다 한 단계 수준을 높여 16개의 발사대를 갖추고 사거리 1만5000㎞의 잠수함발사탄도미사일을 탑재할 수 있는 096형(중국명 탕급) 핵잠수함을 개발 중인 것으로 전해졌다.



영국 싱크탱크 국제전략문제연구소가 최근 공개한 ‘보하이만의 호황기: 중국 잠수함 생산 증대’ 보고서에 따르면 중국은 2021~2025년 핵잠수함 10척을 건조·진수한 것으로 추정된다. 이는 같은 기간 미국이 건조한 7척보다 많다. 미 해군이 보유한 핵잠수함은 50여척으로, 세계 최대 규모다.

