'리튬메탈 배터리' 획기적 성능 개선, 삼성SDI 주도로 개발

경향신문

차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 기술이 삼성SDI가 주도하는 한·미 공동연구팀에 의해 개발됐다.

삼성SDI는 미국 컬럼비아대학과 산학협력을 통해 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상할 수 있는 새로운 전해질 조성 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 현존하는 기술 중 에너지 밀도가 가장 높지만 수명이 상대적으로 짧은 리튬메탈 배터리의 한계를 극복한 것이 핵심이다.

'리튬메탈 배터리' 획기적 성능 개선, 삼성SDI 주도로 개발

입력 2026.02.23 20:53

수정 2026.02.23 20:54

웨어러블 등 활용 차세대 배터리로 주목, 한·미 공동연구팀 협업 성과

차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 성능을 획기적으로 개선할 수 있는 기술이 삼성SDI가 주도하는 한·미 공동연구팀에 의해 개발됐다.

삼성SDI는 미국 컬럼비아대학과 산학협력을 통해 리튬메탈 배터리의 수명과 안전성을 동시에 향상할 수 있는 새로운 전해질 조성 개발에 성공했다고 23일 밝혔다.

이번 연구는 현존하는 기술 중 에너지 밀도가 가장 높지만 수명이 상대적으로 짧은 리튬메탈 배터리의 한계를 극복한 것이 핵심이다.

리튬메탈을 음극재로 사용하는 이 배터리는 흑연을 음극재로 쓰는 기존의 삼원계 배터리보다 에너지 밀도가 1.6배 높아 차세대 웨어러블 기기 등 미래 산업의 핵심 기술 가운데 하나로 꼽힌다.

다만, 충·방전 가능 횟수가 수십회에 불과해 상용화에 제약이 있었다.

충전 시 리튬이온이 양극에서 음극으로 이동(방전 시에는 반대 방향으로 이동)하는 과정에서 음극 표면에 결정체 형태의 덴드라이트가 두껍게 쌓이며 내부 단락(합선)을 일으키는 등 배터리의 성능을 떨어뜨리는 현상이 빈번하게 발생했기 때문이다.

공동연구팀은 액체 전해질 대신 겔 형태의 고분자 전해질을 적용해 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제함으로써 리튬메탈 배터리의 수명을 연장하는 동시에 안전성도 높였다.

이번 연구 결과를 두고 배터리 업계에서는 차세대 배터리의 에너지 효율과 안전성을 대폭 개선할 수 있는 새로운 기술 접근법을 제시했다는 점에서 배터리 산업의 ‘게임 체인저’가 될 수 있다는 기대가 나온다.

해당 연구 논문은 세계 최고 권위의 에너지 분야 학술지인 ‘줄’ 최신호에 게재됐다. 논문에는 삼성SDI 연구소의 이승우 부사장과 우현식 프로, 삼성SDI 미국 연구소의 김용석 소장과 양 리·위안위안 마 프로, 컬럼비아대 위안 양 교수 등이 공동 저자로 등재됐다.

주용락 삼성SDI 연구소장(부사장)은 “국내외 연구 네트워크를 기반으로 차세대 배터리 기술 확보에 속도를 내겠다”고 말했다.

댓글