창간 80주년 경향신문

1월 전국 아파트 청약 1순위 경쟁률 6.33 대 1…7개월째 한 자릿수

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 1월 전국 1순위 아파트 청약 경쟁률이 6.33 대 1로 떨어지며 30개월 만에 최저치를 기록했다.

1월 서울 1순위 경쟁률은 147.37 대 1로 전월보다 8.61포인트 낮아졌다.

다만 전국 평균과 비교하면 약 23배 수준으로 격차는 유지됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

1월 전국 아파트 청약 1순위 경쟁률 6.33 대 1…7개월째 한 자릿수

입력 2026.02.23 20:54

  • 김지혜 기자

  • 기사를 재생 중이에요

작년 대비 ‘반토막’…서울은 147.37 대 1 소폭 줄고, 지방은 미분양 속출

올해 1월 전국 1순위 아파트 청약 경쟁률이 6.33 대 1로 떨어지며 30개월 만에 최저치를 기록했다.

분양평가업체 리얼하우스가 23일 청약홈 자료를 분석한 결과, 올 1월 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 6.33 대 1로 집계됐다. 전월(6.93 대 1)보다 0.60포인트 낮고, 지난해 같은 달(13.17 대 1)과 비교하면 약 52% 감소한 수치다. 지난해 5월 14.80 대 1을 정점으로 하락세로 돌아선 뒤 7개월 연속 한 자릿수 경쟁률이 이어지고 있다.

서울의 평균 경쟁률도 하락했다. 1월 서울 1순위 경쟁률은 147.37 대 1로 전월(155.98 대 1)보다 8.61포인트 낮아졌다. 다만 전국 평균과 비교하면 약 23배 수준으로 격차는 유지됐다.

서울을 제외한 지역은 상대적으로 부진했다. 광주는 0.24 대 1, 제주는 0.33 대 1로 1 대 1을 밑돌았다. 경기 3.16 대 1, 전북 3.28 대 1, 부산 4.16 대 1 등 대부분 지역은 3~4 대 1 수준에 머물렀다.

개별 단지별로는 서울 서대문구 ‘드파인 연희’가 44.07 대 1을 기록했다. 반면 대전 ‘하늘채 루시에르’, 울산 ‘남울산 노르웨이숲’ 등 일부 지방 단지에서는 미달 사례가 이어졌다.

리얼하우스는 수요가 집중되는 선호 입지의 대단지 공급 지연이 전체 평균 경쟁률을 낮춘 요인으로 작용했다고 분석했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글