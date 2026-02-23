1월 전국 아파트 청약 1순위 경쟁률 6.33 대 1…7개월째 한 자릿수

작년 대비 ‘반토막’…서울은 147.37 대 1 소폭 줄고, 지방은 미분양 속출

올해 1월 전국 1순위 아파트 청약 경쟁률이 6.33 대 1로 떨어지며 30개월 만에 최저치를 기록했다.



분양평가업체 리얼하우스가 23일 청약홈 자료를 분석한 결과, 올 1월 전국 1순위 평균 청약 경쟁률은 6.33 대 1로 집계됐다. 전월(6.93 대 1)보다 0.60포인트 낮고, 지난해 같은 달(13.17 대 1)과 비교하면 약 52% 감소한 수치다. 지난해 5월 14.80 대 1을 정점으로 하락세로 돌아선 뒤 7개월 연속 한 자릿수 경쟁률이 이어지고 있다.



서울의 평균 경쟁률도 하락했다. 1월 서울 1순위 경쟁률은 147.37 대 1로 전월(155.98 대 1)보다 8.61포인트 낮아졌다. 다만 전국 평균과 비교하면 약 23배 수준으로 격차는 유지됐다.



서울을 제외한 지역은 상대적으로 부진했다. 광주는 0.24 대 1, 제주는 0.33 대 1로 1 대 1을 밑돌았다. 경기 3.16 대 1, 전북 3.28 대 1, 부산 4.16 대 1 등 대부분 지역은 3~4 대 1 수준에 머물렀다.



개별 단지별로는 서울 서대문구 ‘드파인 연희’가 44.07 대 1을 기록했다. 반면 대전 ‘하늘채 루시에르’, 울산 ‘남울산 노르웨이숲’ 등 일부 지방 단지에서는 미달 사례가 이어졌다.



리얼하우스는 수요가 집중되는 선호 입지의 대단지 공급 지연이 전체 평균 경쟁률을 낮춘 요인으로 작용했다고 분석했다.

